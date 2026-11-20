HĐXX đã tuyên phạt tù Nguyễn Thị Ngọc Huệ án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn 77 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huệ tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2018, Huệ làm nghề buôn bán thuốc tân dược tại TP Hồ Chí Minh. Để huy động vốn, Huệ tự giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại dược phẩm Paris France, đang quản lý chuỗi nhà thuốc và phòng khám trên địa bàn thành phố.

Bị cáo quảng cáo có khả năng kinh doanh thuốc tây theo hình thức “cắt lô”, với lợi nhuận từ 2% đến 14% mỗi tháng; đồng thời tham gia kinh doanh khẩu trang, găng tay y tế xuất khẩu với lợi nhuận cao. Tin tưởng những thông tin trên, 3 người đã nhiều lần giao tiền cho Huệ góp vốn kinh doanh.

Cụ thể, từ tháng 8 đến tháng 10/2019, ông Trần Huy Hiếu chuyển cho Huệ 6,7 tỷ đồng để kinh doanh thuốc tân dược. Huệ trả lại 2,917 tỷ đồng tiền lợi nhuận rồi chiếm đoạt 3,983 tỷ đồng.

Đối với bà Dương Mỹ Linh, Huệ đưa ra thông tin đang kinh doanh các lô thuốc tây trị giá hàng trăm tỷ đồng và khẩu trang xuất khẩu. Từ tháng 1 đến tháng 4/2020, bà Linh nhiều lần giao cho Huệ tiền góp vốn. Huệ đã trả một phần tiền gốc và lợi nhuận để tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt 7,785 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Huệ nói đang có đơn đặt hàng 3 triệu găng tay y tế xuất khẩu sang Mỹ nhưng thiếu vốn thực hiện để kêu gọi bà Đinh Thị Thu Hằng góp tiền. Từ tháng 7 đến tháng 12/2020, bà Hằng đã giao cho Huệ tổng cộng hơn 80 tỷ đồng. Huệ sử dụng tiền của bà Hằng và những người khác để trả 14,548 tỷ đồng tiền lợi nhuận, sau đó chiếm đoạt 65,698 tỷ đồng.

Tổng số tiền Huệ chiếm đoạt của 3 bị hại là 77,466 tỷ đồng.

Tại CQĐT, Huệ thừa nhận đã nhận tiền nhưng cho rằng đây là tiền vay có trả lãi, không phải tiền góp vốn kinh doanh. Tuy nhiên, căn cứ lời khai các bị hại, sao kê ngân hàng, tin nhắn trao đổi và tài liệu xác minh, CQĐT xác định bị cáo đã sử dụng thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Đối với Hoàng Quốc Dũng, CQĐT xác định người này không biết và không tham gia hành vi phạm tội của Huệ nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Ngọc Huệ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được trở về với gia đình.