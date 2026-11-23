Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phạm Thị Hòa và nhóm đồng phạm.

Sáng 23/11, TAND TP Hà Nội khai mạc phiên xét xử bị cáo Phạm Thị Hòa (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hầu tòa cùng tội danh có các bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan (1977), Nguyễn Thanh Tú (SN 1987).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, từ 7h nhiều bị hại có mặt tại cổng trụ sở Tòa làm các thủ tục để vào phòng xét xử.

Hơn 8h30, bị cáo Hòa, Linh, Hương được cảnh sát dẫn giải trên cùng một xe. Khi cán bộ cảnh sát mở cửa, bà Hòa khóc nức nở, bước xuống nhưng tay vẫn vẫy chào người thân.

Đến 8h55, thư ký tòa thông báo do nhiều bị hại chưa hoàn thiện các thủ tục, đề nghị tất cả ngồi chờ. Phòng xét xử 203 là hội trường lớn nhất của TAND TP Hà Nội, sức chứa khoảng 300 người, bao gồm cả bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng khác.

Khi kiểm tra nhân thân, thư ký phiên tòa thông báo bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt; còn danh sách bị hại mới có hơn 100 người có mặt.

Được gọi đứng lên bục trả lời, bà Hòa cho biết cùng con gái bị bắt tạm giam từ 29/1/2024. Giọng bà Hòa bình tĩnh hơn khi bị dẫn giải lên phòng xử. Trả lời sau bà Hòa là bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thanh Tú.

Bị cáo Tú cho biết, chị gái Nguyễn Thị Ngọc Lan đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng không còn tỉnh táo. Do cuối tuần nên Tú chưa xin được giấy xác nhận của bệnh viện, Lan nhập viện lúc 1h ngày 19/11, bị cáo Tú gửi ảnh bị cáo Lan nằm viện cho thư ký tòa để chứng minh nằm viện là đúng.

Hai chị em Lan, Tú bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng tiền 'chạy án' của bị cáo Hương. Họ được cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cho tại ngoại.

Bị cáo Phạm Thị Hòa khóc nức nở khi bước xuống xe.

Trong vụ án, bà Phạm Thị Hòa bị cáo buộc cùng nhóm đồng phạm lừa 459 nhà đầu tư nộp hơn 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, cáo trạng xác định chỉ 266 nhà đầu tư đến trình báo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt 757 tỷ đồng.

Với 193 nhà đầu tư còn lại chưa ra trình diện, Cơ quan điều tra cho biết sẽ xử lý trong một vụ án khác khi họ có đơn.

Sai phạm của bà Hòa xuất phát từ những khoản vay nợ lãi cao từ các cá nhân và ngân hàng. Khi bị mất khả năng chi trả, bà Hòa cùng con gái bổ nhiệm cựu cán bộ ngân hàng Nguyễn Thị Lan Hương làm Giám đốc tài chính, rồi Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc.

Bộ ba sau đó lên kế hoạch "lừa đảo" nhà đầu tư bằng các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Sen Tài Thu. Đến năm 2023, tiếp tục mất khả năng thanh toán dẫn đến nhà đầu tư khiếu nại.

Rà soát mối quan hệ kinh tế của bà Hòa, Cơ quan điều tra phát hiện có nhiều trường hợp cho bà Hòa vay tiền nhưng thu khoản lãi rất cao, thậm chí là gốc lãi thu về gấp hơn 3 lần số tiền cho vay.e

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương bị cáo buộc hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng tiền hoa hồng từ các khoản nhà đầu tư đóng góp. Khi bị cảnh sát khởi tố, Hương tìm đến chị em Lan và Tú đưa hơn 25 tỷ đồng "chạy án" nhưng bị chiếm đoạt.

Cáo trạng thể hiện, các bị hại yêu cầu mẹ con bà Hòa trả lại tiền đầu tư và xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sen Tài Thu là hệ thống kinh doanh lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nổi tiếng, có nhiều cơ sở tại Hà Nội và nhiều địa phương trên toàn quốc.