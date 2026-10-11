Bà chủ nhà hàng mua xe BMW tặng nhân viên để đi làm đỡ mệt và mưa rét

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây ngày 24/9, bà Mã Diễm Lợi, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đã đưa các nhân viên xuất sắc đến đại lý ô tô thay vì phòng họp như thường lệ. Tại đây, họ bất ngờ được nhận những chiếc BMW mới, trị giá khoảng 300.000 NDT (hơn 1,1 tỉ đồng) mỗi xe.

Bà chủ mua xe BMW tặng nhân viên để đi làm đỡ bị rét buốt.

Điều khiến các nhân viên bất ngờ hơn là toàn bộ tiền mua xe do bà Mã thanh toán. Người được nhận xe không phải bỏ ra một đồng nào.

“Tôi vui mừng đến mức không thể tin nổi! Trước đây, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này”, chị Lý Kiệt, một trong những nhân viên may mắn được tặng xe, chia sẻ. “Trên đường đến showroom BMW, bà chủ Mã chỉ nói sẽ tặng tôi một món đồ chơi lớn”.

Một chiếc BMW màu trắng mới tinh được đăng ký dưới tên chị Lý ngay trong ngày hôm đó. Chị không phải trả bất kỳ khoản tiền nào và cũng không cần ký thỏa thuận hay cam kết nào để nhận quà.

Theo bà Mã Diễm Lợi, quyết định tặng xe xuất phát từ một lần bà chứng kiến nhân viên đi làm trong thời tiết giá lạnh.

"Có lần trời rất lạnh, gió tạt vào mặt, đặc biệt là Tiểu Lưu, mặt đỏ bừng lên. Trời lạnh như vậy, tôi có thể tận hưởng điều kiện tốt hơn thì tại sao cô ấy lại không thể?", bà Mã chia sẻ.

Bà cho biết hằng ngày nhiều nhân viên vẫn đi làm bằng xe máy điện. Khi thời tiết khắc nghiệt, việc di chuyển vì thế trở nên vất vả hơn.

“Tôi tự hỏi: Mình có thể ngồi trong ô tô, tận hưởng sự ấm áp và thuận tiện trên đường đi làm. Tại sao cô ấy lại không thể?”, bà Mã nói.

“Tôi đã đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng sự phát triển của công ty là nhờ nỗ lực chung của tất cả nhân viên. Vì vậy, tôi phải để người lao động cũng được hưởng thành quả từ sự phát triển của doanh nghiệp”, bà Mã nói thêm. Bà đã có 20 năm hoạt động trong ngành dịch vụ ăn uống.

Vì vậy, bên cạnh việc hưởng thành quả kinh doanh, bà Mã muốn những nhân viên đã cùng mình xây dựng cửa hàng cũng được chia sẻ thành quả đó bằng những phần thưởng thiết thực.

Toàn bộ tiền mua xe do bà Mã thanh toán.

Ngoài chị Lý, một nhân viên khác là chị Lưu Oánh Oánh cũng được tặng một chiếc BMW màu xám.

“Bà chủ nói với tôi rằng tôi làm việc chăm chỉ, có thành tích xuất sắc và xứng đáng nhận chiếc xe này”, chị Lưu chia sẻ với truyền thông.

Đây không phải lần đầu bà Mã dành những món quà giá trị cho nhân viên. Vào các dịp lễ truyền thống của Trung Quốc, bà thường tặng họ những vật dụng thiết yếu trong cuộc sống cùng tiền thưởng.