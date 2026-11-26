Quầy xúc xích của bà chủ Mỹ Kim tại chợ đêm Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, bận rộn đến 3h sáng. Ảnh: Cục Phát triển Kinh tế thành phố Cao Hùng.

Phóng viên Sanlih News của truyền hình Đài Loan (Trung Quốc) tìm đến quầy xúc xích tại chợ đêm Lục Hợp (Cao Hùng), gặp bà chủ tên Mỹ Kim trong tình trạng mệt mỏi. Bà cho biết sẽ tranh thủ đến phòng khám gặp bác sĩ trước giờ mở cửa, sau đó quay lại bán hàng. Dù sức khỏe không tốt, chủ quán vẫn dặn người hâm mộ trở lại muộn hơn vì sợ họ đến mà không gặp được mình.

Quầy hàng trở thành tâm điểm chú ý sau khi các thành viên BTS ghé thăm chợ đêm hôm 18/11. Trong buổi biểu diễn tại Cao Hùng ngày 19/11, Jungkook dành lời khen cho món xúc xích địa phương: "Xúc xích Cao Hùng ngon quá". Nam ca sĩ còn bày tỏ mong muốn quay lại thành phố để thưởng thức món ăn này.

Lời khen của Jungkook khiến lượng khách tìm đến quầy xúc xích tăng mạnh. Người hâm mộ xếp hàng kéo dài đến tận góc phố, có lúc phải chờ hơn 30 phút. Mỗi ngày, quầy bán khoảng 300-400 chiếc xúc xích. Bà Mỹ Kim phải nướng hàng liên tục, gần như không có thời gian nghỉ.

Có ngày, bà bán đến hơn 3h sáng, làm việc nhiều giờ đến mức không thể giơ tay lên. Vì quá mệt, ngày hôm sau bà mở quầy muộn hơn và nhờ thêm vài người phụ giúp đón khách. Bà kể các thành viên BTS còn nói sẽ quay lại mua hàng trong lần tới khiến bà rất ấn tượng.

Dòng người tại chợ đêm Lục Hợp kéo dài không dứt sau chuyến ghé thăm của BTS. Ảnh: Cục Phát triển Kinh tế thành phố Cao Hùng.

Nhiều người đi ngang qua không khỏi động viên bà khi thấy hàng dài khách vẫn chờ mua. Trên mạng xã hội, hình ảnh bà liên tục gắp xúc xích và ruột gạo nếp để phục vụ khách được chia sẻ rộng rãi. Một số người ví động tác thoăn thoắt của bà giống robot vì phải làm việc không ngừng nghỉ.

Người hâm mộ cũng hài hước bình luận quầy hàng ở chợ đêm Lục Hợp giờ đã trở thành "doanh nghiệp quốc tế", còn bà chủ có lẽ "bận đến mức hồn lìa khỏi xác". Một số người đùa rằng sau đợt bán hàng bận rộn này, bà nên được nghỉ ngơi cả tháng. Bà Mỹ Kim cũng tiết lộ doanh thu tăng mạnh nhờ sức hút từ lời khen của Jungkook.

Ông Chân Kim Hàn, Tổng thư ký chợ đêm Lục Hợp, cho biết từ đầu buổi tối những ngày qua, khu chợ đón nhiều người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu đến từ Philippines, Indonesia và Malaysia. Họ mang theo phụ kiện cổ vũ, đèn lightstick và tìm đến những quầy hàng mà các thành viên BTS từng ghé qua, đặc biệt là quầy xúc xích nướng.

Nhóm nhạc BTS trở lại biểu diễn tại sân vận động Cao Hùng sau 8 năm. Ảnh: Live Nation Taiwan.

Các chương trình DJ theo chủ đề và màn nhảy ngẫu hứng cũng góp phần khuấy động không khí. Sau khi buổi diễn kết thúc, lượng khách tiếp tục đổ về chợ đêm khiến nhiều tuyến phố đông kín người. Một số quầy hàng vẫn có khách đến mua đồ ăn tận khuya.

"Hai đợt khách nối tiếp nhau, gồm người hâm mộ tìm món ăn giống thần tượng từ đầu buổi tối và nhóm khách ghé ăn đêm sau buổi diễn, giúp doanh thu các gian hàng tăng khoảng 40%", ông đánh giá.

Theo ETtoday, để chào đón người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đến xem BTS biểu diễn, chính quyền thành phố Cao Hùng thắp sáng các công trình biểu tượng và tổ chức nhiều hoạt động cổ vũ. Các trung tâm thương mại, khách sạn và cửa hàng địa phương cũng hưởng ứng.

Thành phố lần đầu tổ chức chương trình trình diễn nhạc nước tại khu vực cảng Ái Hà, kết hợp ánh sáng tím với giai điệu của 4 ca khúc nổi tiếng của BTS, tạo không khí lễ hội bên bờ cảng.