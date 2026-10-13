'Ba chân kiềng' đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 12/10, Diễn đàn thực phẩm thế giới (WFF 2026)-sự kiện trọng điểm thường niên của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), đã chính thức khai mạc tại trụ sở chính ở thủ đô Rome của Italy.

Tham dự sự kiện có nhiều nhà lãnh đạo chính phủ, giới khoa học, nhà đầu tư, nông dân cùng đại diện thanh niên và các cộng đồng bản địa từ khắp nơi trên thế giới.

Diễn đàn năm nay diễn ra từ ngày 8-16/10 với chủ đề "Đổi mới hôm nay. Nuôi dưỡng tương lai," tập trung thảo luận vai trò của khoa học, công nghệ kỹ thuật số và tri thức truyền thống trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng lương thực đang ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ và tư duy mới trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với biến đổi khí hậu khắc nghiệt, suy giảm đa dạng sinh học và áp lực nguồn nước.

Theo ông, "những hành động chúng ta thực hiện hôm nay, từ triển khai các công nghệ mới, ứng dụng tri thức truyền thống và bản địa, đến trao quyền cho thế hệ trẻ, sẽ quyết định liệu hệ thống lương thực-thực phẩm ngày mai có thể nuôi dưỡng một thế giới đang phát triển hay không."

Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc cũng kêu gọi tăng cường hợp tác và đổi mới ở quy mô lớn.

Lễ khai mạc Diễn đàn thực phẩm thế giới 2026 ghi nhận phát biểu chủ đề từ nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ như Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Ireland Micheál Martin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cùng các nhà lãnh đạo đến từ Angola, Peru, Cuba, Ecuador, Venezuela, Cộng hòa Dominicana và Lesotho.

Bên cạnh phiên khai mạc chính, Diễn đàn Thanh niên toàn cầu 2026 cũng chính thức được khởi động. Sự kiện đánh dấu việc thành lập 35 chi hội Thanh niên quốc gia mới thuộc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc trên khắp các khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, châu Âu, Mỹ Latinh và Trung Đông.

Diễn đàn Diễn đàn thực phẩm thế giới 2026 được cấu trúc quanh ba trụ cột cốt lõi, gồm Sáng kiến hành động thanh niên toàn cầu, Diễn đàn khoa học và đổi mới, cùng Diễn đàn đầu tư sáng kiến bắt tay hợp tác. Các hoạt động nổi bật trong tuần lễ diễn ra sự kiện này gồm triển lãm toàn cầu "Từ hạt giống đến thực phẩm" để tôn vinh đa dạng sinh học và di sản giống cây trồng; diễn đàn khoa học và đổi mới nhằm giới thiệu các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp; đối thoại về nước tại Rome xoay quanh giải pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước bền vững cho hành tinh; trung tâm toàn cầu về hệ thống thực phẩm bản địa nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác cổ truyền của các dân tộc bản địa.

Sự kiện trên sẽ khép lại ngày 16/10 nhân Ngày Lương thực thế giới 2026. Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, dù thế giới đã sở hữu nhiều công nghệ và tri thức hiện đại, song hiện vẫn có khoảng 673 triệu người bị đói và 2,6 tỷ người không thể chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

Diễn đàn thực phẩm thế giới 2026 tiếp tục khẳng định mục tiêu xóa bỏ nạn đói hoàn toàn có thể đạt được nếu các quốc gia cam kết hành động mạnh mẽ và đồng bộ./.