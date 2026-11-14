Ba cầu vượt sông Hồng dẫn đầu về sản lượng thi công

Theo báo cáo tiến độ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hiện dẫn đầu với sản lượng đạt 54,2% giá trị hợp đồng. Công trình đã hoàn thành toàn bộ 941/941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ và thi công thân tại 66/70 trụ. Các hạng mục dầm đúc hẫng, dầm Super-T và lao lắp nhịp cầu tiếp tục được triển khai.

Cầu Mễ Sở cũng đang đạt tiến độ khả quan. Ảnh: Tạ Hải.

Cùng tuyến Vành đai 4, cầu Mễ Sở đạt sản lượng 51,14% giá trị hợp đồng. Đến nay, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi cầu chính và 374 cọc khoan nhồi cầu dẫn đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung thi công bệ, thân trụ, xà mũ, đúc và lao lắp dầm Super-T. Phần cầu vượt đê phía Hưng Yên đã hoàn thành các hạng mục cọc, bệ, thân trụ, xà mũ; các nhánh kết nối đường Di Sản hoàn thành 141/186 cọc khoan nhồi.

Trong khi đó, cầu Trần Hưng Đạo đạt sản lượng 47,32% giá trị hợp đồng, đứng thứ ba trong nhóm 7 cầu vượt sông Hồng. Dự án đã hoàn thành 128/128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính. Thân các trụ chính tiếp tục được triển khai, 5/6 nhịp vòm thép đang được gia công tại nhà máy. Các hạng mục cầu dẫn phía Long Biên, nút giao Cổ Linh và cầu dẫn nút giao Hoàn Kiếm cũng được tổ chức thi công đồng thời.

Để duy trì tiến độ, các chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công song song. Tại cầu Trần Hưng Đạo, các nhà thầu duy trì 28 mũi thi công với khoảng 700 người và hơn 120 máy móc, thiết bị làm việc ngày đêm.

Tại cầu Hồng Hà, nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa nhân lực, máy móc nhằm đẩy nhanh các hạng mục. Với cầu Mễ Sở, việc triển khai đồng thời cầu chính, cầu dẫn và các nhánh kết nối giúp tận dụng mặt bằng, thiết bị, hạn chế thời gian chờ giữa các công đoạn.

Dù ghi nhận chuyển biến tích cực, các công trường vẫn chịu áp lực về nguồn vật liệu, nhân lực, giá nhiên liệu; một số vị trí còn cần hoàn thiện thủ tục, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và xử lý mặt bằng phát sinh. Do đó, sự phối hợp của các địa phương, cơ quan chức năng cùng nỗ lực của chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm thi công liên tục.

Với mục tiêu phục vụ APEC 2027, bên cạnh đẩy nhanh sản lượng, các dự án cần kiểm soát chặt chất lượng, an toàn và tiến độ từng hạng mục, từng bước hoàn thiện các trục kết nối giao thông chiến lược của Thủ đô.