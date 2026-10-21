Bà Cao Thị Ngọc Dung nói về thời điểm khó khăn nhất trong gần 40 năm của PNJ và gửi lời xin lỗi cổ đông

Phát biểu khai mạc tại ĐHĐCĐ bất thường 2026, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết đây là thời điểm khó khăn nhất trong gần 40 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, phát biểu tại ĐHĐCĐ bất thường 2026. Ảnh: Xuân Nghĩa.

Theo bà Dung, những vấn đề khiến ban lãnh đạo trăn trở không chỉ nằm ở các chỉ tiêu tài chính hay sự sụt giảm của giá cổ phiếu, mà còn liên quan đến tương lai doanh nghiệp, sinh kế của hàng nghìn người lao động và niềm tin của khách hàng, cổ đông, đối tác.

“Thay mặt Ban Lãnh đạo PNJ, tôi chân thành xin lỗi Quý cổ đông vì những tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin của quý vị”, bà Dung phát biểu.

Theo Chủ tịch PNJ, những biến động chưa từng có trên thị trường trang sức, cùng sự thay đổi trong niềm tin và hành vi khách hàng, đang tác động sâu sắc đến hoạt động kinh doanh và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Đây cũng là lý do PNJ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để trình cổ đông xem xét các quyết định quan trọng, gồm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án huy động vốn nhằm củng cố nguồn lực tài chính và định hướng tái thiết trong giai đoạn tiếp theo.

Đề cập những yếu tố gây sức ép lên hoạt động kinh doanh, bà Dung cho biết vụ việc liên quan đến cựu Giám đốc Công ty P-Lab đã gây hoang mang, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý khách hàng và thị trường.

Theo nội dung phát biểu của Chủ tịch PNJ, cơ quan điều tra xác định số kim cương liên quan vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ PNJ. Bà cũng khẳng định kim cương doanh nghiệp đang kinh doanh có nguồn gốc và giấy tờ nhập khẩu rõ ràng, nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Tuy nhiên, theo bà Dung, sự xuất hiện của nhiều thông tin chưa được kiểm chứng và nhận định thiếu cơ sở trên thị trường đã khiến người tiêu dùng lo ngại. Nhu cầu bán lại và thu đổi sản phẩm tăng mạnh trong thời gian ngắn, tạo ra thách thức đối với PNJ cũng như toàn ngành trang sức. Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng, thực hiện các giao dịch thu đổi và cân đối nguồn lực tài chính để ứng phó.

Dù vậy, bà Dung thừa nhận những nỗ lực này chưa đủ để ngăn chặn tác động nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh và giá trị doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, PNJ phải đánh giá lại đầy đủ các rủi ro, dự kiến trích lập khoản dự phòng lớn theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, đồng thời chuẩn bị những thay đổi căn bản về chính sách, quản trị và hoạt động kinh doanh.

Về định hướng sắp tới, Chủ tịch PNJ cho biết doanh nghiệp vẫn có những nền tảng quan trọng như thương hiệu được xây dựng qua nhiều thập kỷ, mạng lưới bán lẻ rộng khắp, năng lực thiết kế, sản xuất và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, theo bà Dung, những thành công trong quá khứ không bảo đảm cho tương lai. PNJ cần thay đổi để thích ứng với bối cảnh thị trường đã khác trước.

Trong năm 2026, doanh nghiệp tập trung xử lý những tác động hiện tại và củng cố nền tảng. Từ năm 2027, PNJ đặt mục tiêu từng bước phục hồi hiệu quả kinh doanh thông qua quản trị tài chính thận trọng hơn, tối ưu hoạt động cốt lõi, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin thị trường.

Vị Chủ tịch PNJ cho biết quá trình này cần thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mục tiêu tái thiết không chỉ là vượt qua một năm kinh doanh khó khăn, mà còn hướng tới xây dựng doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững vàng hơn, quản trị minh bạch hơn và vận hành hiệu quả hơn.

Với cổ đông, Chủ tịch PNJ cho rằng niềm tin không thể được khôi phục ngay chỉ bằng những lời phát biểu tại đại hội, mà phải được xây dựng lại thông qua hành động, kết quả và sự nhất quán theo thời gian. Bà mong cổ đông thấu hiểu những khó khăn doanh nghiệp đang đối mặt, chia sẻ với các quyết định cần thiết và tiếp tục đồng hành trong quá trình tái thiết.

Tại đại hội, ban lãnh đạo PNJ cho biết sẵn sàng lắng nghe, giải đáp các câu hỏi của cổ đông trên tinh thần thẳng thắn, minh bạch và trách nhiệm.