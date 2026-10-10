Ba căn nhà của ca sĩ Quang Lê

Sau nhiều năm theo đuổi dòng nhạc trữ tình, Quang Lê không chỉ xây dựng được chỗ đứng trong lòng khán giả mà còn có cuộc sống tương đối dư dả. Bên cạnh những thông tin về hoạt động nghệ thuật, nhà cửa và khối tài sản của nam ca sĩ tại Mỹ cũng thường thu hút sự chú ý.

Ca sĩ Quang Lê.

Trong thời gian sinh sống ở California, Quang Lê cùng gia đình từng gắn bó với một căn nhà có diện tích rộng, bao quanh bởi nhiều mảng xanh. Không chạy theo lối thiết kế xa hoa hay phô trương, không gian sống của nam ca sĩ mang vẻ mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi và có những dấu ấn quen thuộc của văn hóa Việt Nam.

Không gian thoáng đãng tại căn nhà trong thời gian Quang Lê và mẹ sinh sống ở California.

Khu vực trước nhà được phủ cỏ xanh, kết hợp với nhiều loại cây trồng trong khuôn viên. Cách bố trí này tạo nên khung cảnh yên tĩnh, tách biệt phần nào với nhịp sống bên ngoài. Với Quang Lê, ngôi nhà không đơn thuần là nơi nghỉ ngơi sau những chuyến lưu diễn mà còn là không gian phục vụ công việc và sinh hoạt cá nhân.

Căn nhà của nam ca sĩ xung quanh được bố trí cây xanh khiến cho không gian lúc nào cũng yên bình, trong lành.

Do đặc thù nghề nghiệp, nam ca sĩ dành một khu vực riêng để bố trí phòng thu. Tại đây, anh có thể chủ động thu âm, xử lý công việc chuyên môn và chuẩn bị các sản phẩm âm nhạc mà không cần đến phòng thu bên ngoài. Bên cạnh đó, đồ dùng cá nhân như quần áo, giày dép và phụ kiện cũng được sắp xếp ở một không gian riêng. Phòng ngủ của anh không quá cầu kỳ về cách trang trí, chú trọng sự tiện nghi và cảm giác dễ chịu.

Quang Lê bố trí phòng thu trong căn nhà.

Điều khiến căn nhà trở nên đặc biệt còn nằm ở những kỷ niệm được lưu giữ qua năm tháng. Phòng khách, khu vườn và hàng dừa do cha nam ca sĩ chăm sóc đều gắn với đời sống thường nhật của gia đình. Những chi tiết ấy mang ý nghĩa riêng, bởi chúng gợi nhắc quãng thời gian Quang Lê sống gần gũi bên cha mẹ và những người thân tại Mỹ.

Quang Lê chụp ảnh cùng mẹ và nghệ sĩ Thúy Nga.

Sau khi mẹ qua đời, những hình ảnh về tổ ấm cũ càng gợi nhiều cảm xúc đối với nam ca sĩ. Nơi đây từng chứng kiến những khoảnh khắc bình dị giữa anh và mẹ, từ sinh hoạt hằng ngày đến những dịp gia đình quây quần. Vì vậy, giá trị của căn nhà không chỉ nằm ở diện tích hay tài sản vật chất, mà còn ở những ký ức khó có thể thay thế.

Về chuyện nhà cửa, Quang Lê từng tiết lộ thông tin đáng chú ý trong những năm gần đây. Năm 2024, nam ca sĩ cho biết anh mua thêm một căn nhà mới với giá khoảng 1,5 triệu USD.

Một lần khác, Quang Lê dẫn Hà Thanh Xuân đến thăm một ngôi nhà khác của anh tại Mỹ. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn anh: "Quang Lê nhiều nhà lắm quý vị", Hà Thanh Xuân nói.

Trước đó, vào năm 2023, Quang Lê từng chia sẻ mình sở hữu 3 căn nhà, mỗi căn có giá trị hơn 1 triệu USD. Nam ca sĩ cũng tiết lộ khoản thuế bất động sản phải chi trả hằng năm vào khoảng 12.000 USD.

Một căn nhà khác của nam ca sĩ khiến nữ đồng nghiệp phải thốt lên "Giàu quá".

Những chia sẻ này phần nào cho thấy thành quả tài chính mà Quang Lê tích lũy sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh giá trị kinh tế, căn nhà tại California vẫn mang ý nghĩa riêng khi gắn liền với một giai đoạn quan trọng trong cuộc sống và những ký ức gia đình của giọng ca bolero.

Trong các căn nhà của mình, Quang Lê luôn ưu tiên trồng nhiều cây xanh, để căn nhà trở nên trong lành, gần gũi với thiên nhiên.