Ba căn nhà bị sập, 2.291 căn bị chia cắt do lũ

Một trạm Y tế tại Thanh Hoá bị ngập

Cụ thể, có 03 nhà sập (Thanh Hóa); 21 nhà hư hỏng (Lào Cai 05, Phú Thọ 11, Thanh Hóa 01, Nghệ An 04).

Ngập lụt, chia cắt 2.291 nhà (Phú Thọ 141, Hà Nội 146, Ninh Bình 921, Thanh Hoá 334, Nghệ An 749); ngập nhiều tuyến giao thông gây chia cắt 1.621 hộ (Thanh Hóa 1.220 hộ tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong; Nghệ An 401 hộ tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương); ngập lối đi 372 hộ tại xã Xuân Mai (Hà Nội).

Về nông nghiệp, nước lũ làm 10.014 ha lúa, hoa màu, cây trồng ngập, thiệt hại (Hà Nội 727ha, Ninh Bình 5.843ha, Thanh Hóa 2.157ha, Nghệ An 1.287). Và 195 con gia súc, 11.958 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Nghệ An).

Trên tuyến đê tả Đáy (Ninh Bình) (đê cấp III) đã xảy ra sự cố sạt mái đê phía sông đoạn K100+810 - K100+828, chiều dài cung sạt 18m, chiều cao cung sạt (0,5-1,8m).

Tràn 1.400m đê, bờ bao sông Bùi tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (Tp. Hà Nội). Địa phương đã huy động lực lượng gia cố, chống tràn đê, bờ bao.

Về giao thông, có 92 điểm sạt lở (Lào Cai 03, Phú Thọ 27, Thanh Hóa 31, Nghệ An 31), trong đó 8 điểm Quốc lộ (Lào Cai 01 điểm: QL32; Phú Thọ 03 điểm: QL6: 01, QL70b: 01, đường HCM: 01; Thanh Hóa 04 điểm: QL.15C: 01, QL16: 02, QL.217: 01). Các địa phương đang xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.

35 điểm ngập (Thanh Hóa 22, Nghệ An 13), trong đó 13 điểm Quốc lộ (Thanh Hóa 04 điểm: QL.47: 01, QL.217B: 03; Nghệ An 09 điểm: QL48: 04, QL48E: 05). Các địa phương đã tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại các Công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ,Thanh Hóa, tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về diễn biến lũ, khu vực ngập sâu, chia cắt; kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều.