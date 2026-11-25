Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: ITPC)

Ngày 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư”, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 (ILS Forum 2026).

ILS Forum là hoạt động thường niên nhằm thiết lập diễn đàn đối thoại chuyên sâu giữa cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chuyên gia pháp lý. Đồng thời, là kênh tiếp nhận những kiến nghị từ thực tiễn, góp phần hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng và huy động các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển, phương thức đối tác công tư (PPP) ngày càng được kỳ vọng trở thành cơ chế quan trọng trong việc triển khai các dự án quy mô lớn.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: ITPC)

Cùng với những cơ chế, chính sách mới được quy định trong Luật Phát triển đô thị, việc nhận diện các vấn đề pháp lý và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai PPP trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố niềm tin và thúc đẩy sự tham gia của nhà đầu tư.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, bối cảnh mới khi Luật Phát triển đô thị đã có hiệu lực và Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, mở ra dư địa lớn hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%/năm giai đoạn 2026-2030. Trước nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn, thành phố xác định phương thức đối tác công tư (PPP) là giải pháp chiến lược.

Truyền tải thông điệp cam kết “đồng hành, minh bạch và trách nhiệm” của chính quyền thành phố, lãnh đạo ITPC cho biết sẽ đẩy mạnh bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm chuẩn hóa thông tin qua nền tảng số HCMCInvest, đổi mới kết nối chuyên sâu, tăng cường đối thoại tham vấn thị trường và đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư xuyên suốt quá trình triển khai dự án.

Chia sẻ tại diễn đàn về mức độ sẵn sàng của các dự án PPP, theo ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu vốn đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng (ngân sách đáp ứng khoảng 1/3), với danh mục 90 dự án PPP. Trong đó, thành phố đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP (riêng năm 2026 bố trí 14.611 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng).

Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: ITPC)

Trên nền tảng pháp lý mới, Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra ba cam kết trọng tâm: đi trước về mặt bằng và xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt; chia sẻ rủi ro theo luật định với tỷ lệ vốn nhà nước có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư; và rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin thông qua việc cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư cũng như áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhận định, đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực phát triển các dự án kết cấu hạ tầng quy mô lớn.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những chuyển biến mới, đặc biệt dưới tác động của Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù, dư địa phát triển các dự án PPP được đánh giá là rất lớn, mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những triển vọng tích cực, PPP là mô hình đầu tư có tính chất phức tạp, với sự tham gia của nhiều chủ thể, thời gian triển khai kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

Chuyên gia tham gia phiên thảo luận tại diễn đàn. (Ảnh: ITPC)

Thực tiễn từ hoạt động giải quyết tranh chấp tại VIAC cho thấy, các tranh chấp liên quan đến quá trình triển khai dự án PPP đang có xu hướng gia tăng, đồng thời phát sinh những vấn đề ngày càng đa dạng và phức tạp.

Trước thực tế đó, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, việc thúc đẩy đầu tư theo phương thức PPP cần được triển khai đồng bộ với quá trình hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả cơ chế phân bổ và quản trị rủi ro, cũng như xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia.

Bên cạnh đó, thành phố cần nghiên cứu, tham khảo và xem xét thí điểm các mô hình PPP thế hệ mới nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu triển khai những dự án hạ tầng có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật cao và quy trình xây dựng phức tạp.