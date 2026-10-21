Ba cá thể gấu ngựa được giải cứu, mở ra hành trình sống mới

Thêm những cá thể gấu được cứu hộ

Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội và Chi cục Kiểm lâm TP Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á, Vườn quốc gia Bạch Mã và chính quyền địa phương cứu hộ thành công ba cá thể gấu ngựa được các hộ nuôi tự nguyện chuyển giao.

Các cá thể gấu ngựa đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã, TP Huế.

Tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, hai cá thể gấu mang tên Harmony và Melody được gia đình chủ nuôi bàn giao cho Nhà nước, không yêu cầu bồi thường. Sau nhiều năm được kiểm lâm và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình đã đồng thuận chuyển giao toàn bộ số gấu còn lại, chính thức chấm dứt hoạt động nuôi gấu tại cơ sở.

Cùng ngày, tại Hải Phòng, cá thể gấu ngựa đực mang tên An Tâm cũng được một hộ gia đình tự nguyện chuyển giao sau hơn 20 năm nuôi nhốt. Đây là cá thể gấu cuối cùng tại cơ sở. Tuổi cao, sức khỏe suy giảm và những khó khăn trong việc chăm sóc khiến chủ nuôi quyết định bàn giao gấu cho đơn vị cứu hộ.

Sau khi được gây mê và đưa ra khỏi chuồng an toàn, chiều ngày 20/10, cả ba cá thể được vận chuyển bằng lồng chuyên dụng đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế. Tại đây, gấu sẽ được kiểm tra sức khỏe, điều trị nếu cần thiết và cách ly tối thiểu 30 ngày trước khi từng bước làm quen với môi trường sống bán tự nhiên.

Việc chuyển giao không chỉ giúp các cá thể gấu có điều kiện sống tốt hơn mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình vận động kiên trì, phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, tổ chức bảo tồn và người dân.

Các cá thể gấu ngựa được cứu hộ, mở thêm cơ hội bảo tồn động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Chung tay chấm dứt nuôi gấu lấy mật

Theo số liệu được cung cấp, sau đợt cứu hộ, Hà Nội còn 59 cá thể gấu tại 16 cơ sở nuôi tư nhân; Hải Phòng còn 11 cá thể tại sáu cơ sở. Ba cá thể vừa được tiếp nhận nâng tổng số gấu đang được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã lên 22 cá thể.

Những con số này cho thấy hành trình chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự phối hợp giữa thực thi pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động các hộ nuôi tự nguyện chuyển giao.

Trong tự nhiên, gấu có thể sống khoảng 30-35 năm. Tuy nhiên, môi trường sống bị thu hẹp, nạn săn bắt và tình trạng nuôi gấu lấy mật đã gây sức ép lớn lên quần thể gấu. Theo thông tin được cung cấp, Việt Nam hiện chỉ còn ước tính vài trăm cá thể gấu ngoài tự nhiên và khoảng 120 cá thể đang bị nuôi nhốt cần được cứu hộ.

Việc khai thác mật gấu gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của động vật. Nhiều cá thể mang thương tích, suy giảm sức khỏe sau thời gian dài bị nuôi nhốt, không còn phù hợp để tái thả về tự nhiên. Vì vậy, chăm sóc lâu dài tại các trung tâm cứu hộ là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm phúc lợi động vật.