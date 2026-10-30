Ba cá nhân bị phạt tổng cộng 4,5 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu KDC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 654/QĐ-XPHC xử phạt ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo, mỗi người 1,5 tỷ đồng. Tổng số tiền phạt đối với ba cá nhân là 4,5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 6/1/2025, ba cá nhân đã sử dụng tổng cộng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu KDC nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán. Theo kết quả kiểm tra và tính toán không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của ba cá nhân này.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBCK, áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo. Theo đó, ba cá nhân bị cấm giao dịch chứng khoán trong hai năm, kể từ ngày 2/11/2026.

Đồng thời, trong cùng thời hạn, ba cá nhân bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán.

Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN ban hành Quyết định số 655/QĐ-XPHC đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong chín tháng đối với 17 cá nhân do cho người khác mượn tài khoản để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, tám cá nhân cho ông Thang Phú Minh mượn tám tài khoản chứng khoán; chín cá nhân cho bà Lâm Thúy Hằng mượn 48 tài khoản chứng khoán. Các tài khoản này được sử dụng để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu KDC trong giai đoạn nêu trên. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định 17 cá nhân có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức đình chỉ giao dịch, theo Quyết định số 657/QĐ-UBCK cả 17 cá nhân bị cấm giao dịch chứng khoán trong hai năm, kể từ ngày 2/11/2026. Các cá nhân này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn./.