Ba bước giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

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Về việc này, báo Tin tức và Dân tộc xin thông tin như sau:

Theo Quyết định 1257/QĐ-BNV ngày 16/10/2026 của Bộ Nội vụ, trình tự thực hiện thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh gồm 3 bước.

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng có trách nhiệm lập 1 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi cựu chiến binh thường trú trước khi chết hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến UBND cấp xã nơi cựu chiến binh thường trú trước khi chết.

Bước 2: UBND cấp xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ.

Bước 3: Sở Nội vụ trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, ban hành Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp mai táng theo Mẫu số 02 Thông tư số 21/2026/TT-BNV ngày 22/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

UBND cấp xã có trách nhiệm căn cứ Quyết định của Sở Nội vụ, tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng cho đối tượng theo quy định.

Về thành phần hồ sơ, gồm: Bản khai để giải quyết chế độ trợ cấp mai táng theo Mẫu số 01 Thông tư số 21/2026/TT-BNV ngày 22/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (trường hợp các trường thông tin trong Bản khai có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức không phải kê khai thông tin này vào Bản khai điện tử).

Bản sao chứng thực giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử. Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc cá nhân, tổ chức khai thác được thông tin của giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử từ các Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên quan thì cá nhân, tổ chức không phải nộp giấy tờ này.

Một trong các giấy tờ xác nhận là cựu chiến binh theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP.