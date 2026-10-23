Ba bước để phổ cập trạm sạc cho các chung cư

Theo ông Lương Mậu Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND của UBND thành phố, thời gian qua, địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con hưởng ứng chuyển đổi sang phương tiện xanh. Đồng thời, phường rà soát hiện trạng tại các tòa chung cư và phối hợp với doanh nghiệp phát triển thêm điểm sạc công cộng trên địa bàn.

Các khách mời tham gia buổi toạ đàm. Ảnh: Ngọc Tú.

Cũng theo ông Lương Mậu Hùng, hiện nay, người dân trên địa bàn phường rất hào hứng khi đón nhận chủ trương này, số người sử dụng xe điện tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, mặc dù trên địa bàn phường có 58 chung cư, toà nhà, nhưng mới chỉ có 1 toà được lắp đặt, trang bị trạm sạc. Và ngoài các toà nhà, chung cư còn 5 trạm sạc với 14 cục sạc - một con số quá khiêm tốn với một địa bàn có mật động dân cư đông như phường Cầu Giấy.

Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ việc nhiều tòa nhà được xây dựng từ trước năm 2022 nên tầng hầm và hệ thống điện chưa tính đến nhu cầu sạc xe điện, cùng với đó các hướng dẫn kỹ thuật về an toàn phòng cháy cho khu vực sạc cũng đang được hoàn thiện nên các ban quản trị còn băn khoăn là điều dễ hiểu.

Theo ông Lương Mậu Hùng, để phổ cập các trạm sạc tại các chung cư được xây dựng khi xe điện chưa phổ biến, mặt bằng hoặc hệ thống điện chưa đáp ứng…, các cơ quan chức năng có thể bắt đầu theo 3 bước.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Lương Mậu Hùng chia sẻ tại buổi toạ đàm. Ảnh: Ngọc Tú

Trước hết là nắm nhu cầu thực tế, tòa nhà có bao nhiêu xe điện, dự kiến tăng thêm bao nhiêu, cư dân mong muốn sạc theo hình thức nào. Tiếp đến là rà soát mặt bằng, khu vực nào trong hầm hoặc ngoài trời có thể bố trí riêng cho xe điện, thuận tiện cho thoát nạn và tiếp cận khi có sự cố. Cuối cùng là kiểm tra hệ thống điện, trong đó tập trung vào công suất trạm biến áp, đường dây hiện có còn đáp ứng được bao nhiêu, nếu cần nâng cấp thì ở mức nào.

“Khi có đủ 3 thông tin này, Ban quản trị sẽ có cơ sở để trao đổi với cư dân và lựa chọn phương án phù hợp, thay vì phải quyết định trong lúc còn nhiều băn khoăn”, ông Lương Mậu Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lương Mậu Hùng, để hoàn thành các bước trên, UBND phường sẽ phối hợp với công an phường, ngành điện cùng tham gia khảo sát, góp ý trực tiếp để ban quản trị yên tâm về an toàn điện và phòng cháy; cung cấp các hướng dẫn, quy chuẩn mới của cơ quan chức năng ngay khi được ban hành để các tòa nhà có căn cứ thực hiện; kết nối với điện lực trong việc nâng công suất, lắp công tơ riêng, đồng thời giới thiệu các doanh nghiệp có kinh nghiệm đầu tư, vận hành điểm sạc. Với những tòa nhà thực sự chưa đủ điều kiện, phường sẽ cùng tìm điểm sạc tập trung gần nhất và kiến nghị thành phố bố trí thêm để bà con vẫn có nơi sạc thuận tiện, an toàn.

“Phường Cầu Giấy mong các tòa nhà cứ mạnh dạn chia sẻ khó khăn, chúng ta cùng tìm cách tháo gỡ từng bước, phù hợp với điều kiện của mỗi nơi”, ông Lương Mậu Hùng nhấn mạnh.