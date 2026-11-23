Chiều 23/11, tại xã Vân Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị. (Ảnh: Lê Huệ)

Thông tin về kết quả kỳ họp, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, cho biết, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Quốc hội cũng quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, cử tri xã Vân Sơn đánh giá cao kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống và định hướng phát triển địa phương.

Trong đó, cử tri đề nghị ưu tiên nguồn vốn nâng cấp tuyến ĐT.440 kết nối Quốc lộ 6 với xã Vân Sơn và các tuyến giao thông liên vùng Vân Sơn - Cổ Lũng (Thanh Hóa) - Mai Châu.

Cử tri xã Vân Sơn đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan phát triển hạ tầng vùng cao Phú Thọ. (Ảnh: Lê Huệ)

Đồng thời, xem xét đầu tư hồ chứa nước đa mục tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch.

Đáng chú ý, cử tri kiến nghị rà soát, đưa Dự án Thủy điện Suối Hưng ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; có quy định chặt chẽ đối với việc đầu tư thủy điện nhỏ tại những khu vực có tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh.

Để khai thác lợi thế địa phương, cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ Vân Sơn phát triển du lịch. Cùng với đó, bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, di dời các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, xem xét nâng cấp Trường THPT Lũng Vân thành trường phổ thông dân tộc nội trú.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Lê Huệ)

Cử tri cũng đề xuất điều chỉnh tiêu chí giao biên chế cấp xã vùng cao, nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và có chính sách hỗ trợ người hoạt động chuyên trách tại các hội cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp thu, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, xuất phát từ thực tiễn đời sống của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh, các kiến nghị phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển của một xã vùng cao, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như Vân Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, phân loại từng nhóm kiến nghị, tập trung giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; các vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét.

Ông Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lê Huệ)

Ông Phạm Đại Dương cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, các đại biểu Quốc hội theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.