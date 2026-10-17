Ba bộ truyện Vũ trụ Absolute bạn nhất định phải đọc

Cuối năm 2024, DC đã đưa ra một quyết định thú vị. Sau cái chết của nhân vật phản diện lâu năm Darkseid, vũ trụ DC chia làm hai. Một nửa là mạch truyện truyền thống của DC mà chúng ta đã theo dõi trong nhiều năm, nửa còn lại là một vũ trụ "Tuyệt đối" mới, nơi xuất hiện những phiên bản được làm lại của các nhân vật kinh điển.

Khác với dòng thời gian chính, dòng ấn phẩm này tái định nghĩa hoàn toàn các biểu tượng siêu anh hùng quen thuộc trong một thế giới khắc nghiệt hơn, nơi họ phải chiến đấu mà không có những đặc quyền hay nền tảng vốn có. Dưới đây là 3 bộ truyện được đánh giá là xuất sắc và đáng đọc nhất để bắt đầu bước chân vào vũ trụ mới này của DC, theo Games Radar.

Absolute Batman

Ảnh: DC.

Tác giả: Scott Snyder

Họa sĩ: Nick Dragotta

Bộ truyện đưa độc giả đến với một Bruce Wayne hoàn toàn khác biệt: Không phải tỷ phú sống trong dinh thự xa hoa, không có quản gia Alfred chăm sóc hay kho vũ khí công nghệ cao. Bruce Wayne ở đây là một công nhân da màu tầng lớp lao động, lớn lên tại những khu phố ổ chuột khốc liệt nhất của Gotham.

Ngay cả với những thay đổi, phiên bản Bruce này vẫn tận tâm chống tội phạm không kém gì phiên bản chính thống - chỉ là anh ấy phải nỗ lực hơn. Anh ấy to lớn hơn (gần như khổng lồ một cách hài hước, điều mà chúng ta đã rất thích thú khi truyện tranh ra mắt), mạnh mẽ hơn và sử dụng một chiếc rìu khổng lồ.

Đến thời điểm này trong loạt truyện (tập #25 sắp ra mắt), Batman đã đối đầu với những phiên bản được cải tiến của Black Mask, Bane, Mr. Freeze và Scarecrow. Nhưng chính Joker được tái tạo - ở đây được miêu tả là một tỷ phú giết người và là một dạng phản chiếu đen tối của Bruce Wayne nguyên bản - mới là kẻ thù hấp dẫn nhất của anh.

Scott Snyder và Nick Dragotta mang đến những pha hành động nghẹt thở, khắc họa một người hùng đời thường thực sự chiến đấu vì giai cấp của mình.

Absolute Wonder Woman

Ảnh: DC.

Tác giả: Kelly Thompson

Họa sĩ: Hayden Sherman

Diana không còn là công chúa được nuôi dưỡng trên đảo thiên đường Themyscira rợp bóng mát. Trong Absolute Wonder Woman, cô là nữ chiến binh cuối cùng trưởng thành từ chốn Địa ngục (Hell), học cách sinh tồn và chiến đấu giữa những quái thú và ma quỷ.

Dù lớn lên trong môi trường tăm tối, Diana vẫn giữ trọn lòng từ bi và tinh thần quả cảm. Với nét vẽ giàu tính nghệ thuật của Hayden Sherman cùng kịch bản chắc tay của Kelly Thompson, bộ truyện không chỉ mang đến những trận chiến quái thú hoành tráng mà còn xây dựng một hình tượng Nữ thần Chiến binh đầy chiều sâu.

Absolute Martian Manhunter

Ảnh: DC Comics.

Tác giả: Deniz Camp

Họa sĩ: Javier Rodríguez

Được đánh giá là một trong những tác phẩm truyện tranh phá cách nhất, Absolute Martian Manhunter tái hiện lại nhân vật John Jones dưới góc nhìn kinh dị viễn tưởng và trinh thám tâm lý.

Bộ truyện kể về John Jones, một đặc vụ FBI, người sống sót sau một vụ đánh bom và kết nối với một thực thể ngoài hành tinh màu xanh bí ẩn. Sinh vật này bén rễ trong tâm trí anh, cho phép John nhìn thấy suy nghĩ của những người xung quanh.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết gia Thomas Pynchon (người mà tác phẩm của ông cũng là khuôn mẫu cho bộ truyện One Battle After Another), Absolute Martian Manhunter mang phong cách kỳ ảo, độc đáo và là liều thuốc giải độc cho những truyện tranh siêu anh hùng rập khuôn.

Bộ truyện đã kết thúc vào tháng 7 năm nay với tập #12. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp DC hủy bỏ một cuốn sách "khó nhằn", mà là một quyết định sáng tạo của Camp và Rodríguez khi câu chuyện đạt đến hồi kết tự nhiên. Điều này chứng minh một điều quan trọng, đó là Absolute Universe không chỉ đơn thuần là việc làm mới các nhân vật chính, mà còn là một thương hiệu tạo ra những truyện tranh đột phá và thực sự sáng tạo.