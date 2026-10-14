Ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia gặp thường niên

Đồng chủ trì Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Bộ trưởng ba nước và các đại biểu tại cuộc gặp thường niên.

Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn ba nước đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng gắn bó, bền chặt.

Đại tướng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Campuchia và Lào sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, kể từ khi được thiết lập năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả qua hơn một thập kỷ. Cơ chế là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trao đổi tại cuộc gặp.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa ba nước. Ba trọng tâm hợp tác được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước thống nhất tại Cuộc gặp năm 2025 tại Lào đã được triển khai hiệu quả, nổi bật là: gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và Quân đội ba nước, nhất là thế hệ trẻ, về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy quan hệ đoàn kết ba nước.

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ba bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác: củng cố nền tảng tin cậy chính trị; tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên; tuyên truyền, giáo dục cho quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước, về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ ba nước, ba Quân đội.

Toàn cảnh cuộc gặp.

Các nội dung hợp tác Bộ trưởng đề xuất còn bao gồm: giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân chủng, binh chủng; trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới; công nghiệp quốc phòng; pháp luật quân sự, quốc phòng; thể thao quân sự; chuyển đổi số; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là các cơ chế trong ASEAN.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong lưu vực hợp tác chặt chẽ, gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng tăng cường, củng cố quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia; luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh hai đoàn do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn đầu sang dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Lào, Campuchia cam kết thúc đẩy hợp tác

Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, thắm tình hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa ba nước, ba Quân đội, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng đơm hoa kết trái.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trao đổi tại cuộc gặp.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đánh giá cao kết quả Cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, qua đó giúp Bộ Quốc phòng Lào, Campuchia có thêm kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn.

Vui mừng trước những kết quả tốt đẹp của hợp tác quốc phòng giữa ba nước, Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị thời gian tới, ba bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế…, để hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa ba nước.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia trao đổi tại cuộc gặp.

Về phía Campuchia, Đại tướng Tea Seiha bày tỏ vui mừng sang thăm, làm việc tại Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Bộ Quốc phòng ba nước. Theo Đại tướng Tea Seiha, chuyến thăm là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký Biên bản cuộc gặp.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa ba nước thời gian qua nói chung, cũng như những kết quả tích cực, hiệu quả trong hợp tác quốc phòng trên cơ sở các cơ chế, thỏa thuận hợp tác đã có. Đại tướng cam kết, thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và nhân dân Việt Nam - Lào - Campuchia; tiếp tục ủng hộ Việt Nam, Lào trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực ASEAN, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Tại cuộc gặp, các bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu đáng tự hào của ba nước, ba Quân đội thời gian qua. Kết thúc cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký Biên bản cuộc gặp.