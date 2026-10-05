Ba bộ phim về Hà Nội được chiếu miễn phí dịp 10/10

Ba tác phẩm được lựa chọn gồm “Em bé Hà Nội”, “Ngày về” và “Đào, Phở và Piano”, lần lượt được trình chiếu vào các ngày 7, 8 và 9/10 tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội), với suất chiếu lúc 9 giờ. Các buổi chiếu phục vụ miễn phí khán giả.

Mở đầu chương trình là “Em bé Hà Nội” do đạo diễn Hải Ninh thực hiện, sản xuất năm 1974. Phim kể về cô bé Ngọc Hà trong những ngày Hà Nội hứng chịu bom Mỹ năm 1972. Sau khi thất lạc gia đình, em bắt đầu hành trình tìm mẹ và em gái giữa thành phố bị chiến tranh tàn phá.

Qua câu chuyện của Ngọc Hà, tác phẩm khắc họa những mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra, đồng thời làm nổi bật tình cảm gia đình, tình người và khát vọng hòa bình. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lan Hương, Thế Anh, Trà Giang, Kim Xuân.

Ngày 8/10, khán giả được xem “Ngày về”, bộ phim sản xuất năm 1986, do Tự Huy đạo diễn, Đoàn Lê viết kịch bản. Nhân vật trung tâm là Tâm, một người lính trở về sau chiến tranh và phải đối diện với những thay đổi của cuộc sống thời bình.

Không khai thác trực tiếp chiến trường, “Ngày về” đi sâu vào những tổn thương, giằng co nội tâm và những khó khăn của người lính khi trở lại đời thường, qua đó phản ánh một lát cắt của xã hội Việt Nam trong giai đoạn hậu chiến.

Khép lại chương trình là “Đào, Phở và Piano”, tác phẩm của đạo diễn Phi Tiến Sơn, lấy bối cảnh Hà Nội những ngày cuối năm 1946, khi cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô diễn ra ác liệt. Giữa thành phố đổ nát, câu chuyện của những con người thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau làm nổi bật tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước và vẻ đẹp văn hóa, cốt cách người Hà Nội.

Qua ba tác phẩm thuộc những thời kỳ khác nhau, chương trình đưa khán giả trở lại những dấu mốc của lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh, góp phần giới thiệu, phát huy giá trị của các tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.