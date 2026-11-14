Ba bộ phận của tôm cần loại bỏ, ngon mấy cũng đừng tiếc

Bảo quản tôm đúng cách trong ngăn đông và rã đông bằng nước lạnh giúp duy trì chất lượng, độ tươi ngon và độ săn chắc của thịt tôm. Ảnh: Minh Châu.

Tôm giàu protein, ít chất béo và là món quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Đài Loan, Trung Quốc), dù tôm có giá trị dinh dưỡng cao, người dùng vẫn nên chú ý đến 3 bộ phận khi sơ chế: đầu, mang và chỉ tôm

Phần đầu tôm: Chứa nhiều cơ quan nội tạng, trong đó có gan tụy. Đây là cơ quan đảm nhận việc tiêu hóa, chuyển hóa, đồng thời tích trữ và đào thải một số chất trong cơ thể tôm. Phần “gạch” vàng cam mà nhiều người ưa thích thực chất chủ yếu là gan tụy. Vì vậy, đầu tôm có thể tích tụ kim loại nặng.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Marine Pollution Bulletin năm 2023 đã khảo sát 11 loài tôm được bán tại Hàn Quốc. Kết quả cho thấy cadmium tập trung nhiều nhất ở phần đầu. Gan tụy là vị trí quan trọng trong quá trình tích trữ và giải độc kim loại nặng của tôm.

Đầu tôm, mang tôm và chỉ tôm là ba bộ phận nên được làm sạch hoặc loại bỏ khi sơ chế để hạn chế tạp chất và bảo đảm vệ sinh. Ảnh: VASEP.

Mang tôm: Mang nằm ở hai bên phần đầu, là cơ quan giúp tôm trao đổi khí với môi trường nước. Do tiếp xúc trực tiếp với nước khi hô hấp, mang có thể tích tụ một số chất ô nhiễm. Vì vậy, khi chế biến tôm nguyên con, nên cắt bỏ phần mang và làm sạch chất bẩn bám ở đầu, thay vì chỉ rửa sơ bên ngoài.

Chỉ tôm: Đường màu đen hoặc sẫm chạy dọc lưng tôm thực chất là đường tiêu hóa. Bộ phận này chứa thức ăn chưa tiêu hóa và chất thải, đôi khi lẫn cả cát khiến thịt tôm bị sạn khi ăn.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), đường tiêu hóa của tôm có thể gây nhiễm khuẩn chéo trong quá trình chế biến, đồng thời làm giảm chất lượng món ăn do chứa cặn bẩn. Tuy vậy, chỉ tôm không có độc tính tự nhiên. Việc rút bỏ chủ yếu nhằm bảo đảm vệ sinh, giúp món ăn ngon hơn và không còn cặn sạn.

Bên cạnh khâu sơ chế, cách bảo quản cũng quyết định độ tươi ngon của tôm. Theo China Times, đầu bếp A Khánh cho biết nhiều người có thói quen cho cả túi nylon đựng tôm vừa mua vào thẳng ngăn đá. Cách làm này khiến thịt tôm sau khi rã đông dễ bị bở, mất độ săn chắc.

Ông khuyên nên cho tôm vào hộp đựng thực phẩm, đổ ngập bằng nước muối nồng độ 3% (khoảng 30 g muối pha với 1 lít nước, khuấy tan hoàn toàn), đậy kín nắp rồi cho vào ngăn đông. Theo đầu bếp, cách này giúp bảo quản tôm trong khoảng 3 tháng.

Khi rã đông, thay vì để tôm tự tan ở nhiệt độ phòng, nên xả tôm dưới vòi nước lạnh cho đến khi lớp đá tan hết.