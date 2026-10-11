Ba biến thể Siêu Saiyan có thể sẽ không bao giờ thấy lại

Sự xuất hiện của các chiến binh Saiyan trong Dragon Ball Z từng tạo nên bước ngoặt lịch sử cho cả thương hiệu lẫn thể loại anime hành động. Khái niệm "biến hình" do cố tác giả Akira Toriyama khởi xướng đã trở thành chuẩn mực cho hàng loạt tác phẩm ra đời sau đó.

Tuy nhiên, cùng việc thang sức mạnh trong Dragon Ball Super hay các phần phim mới liên tục đẩy lên ngưỡng "thần cấp", nhiều cấp độ biến hình cũ dần trở nên lỗi thời, chứa đựng nhiều nhược điểm và gần như bị khai tử khỏi cốt truyện chính. Dưới đây là 3 biến thể Siêu Saiyan mà người hâm mộ khó có cơ hội tái ngộ trên màn ảnh.

Pseudo Super Saiyan - Siêu Saiyan giả

Ảnh: Toei Animation.

Đây là trạng thái chuyển giao ít người biết đến do chỉ xuất hiện duy nhất trong phần phim điện ảnh Dragon Ball Z: Lord Slug (1991).

Trạng thái này xảy ra khi một chiến binh Saiyan chạm ngưỡng sinh tử và bộc phát năng lượng trong thời gian ngắn: Tóc dựng đứng, ánh hào quang vàng bùng nổ nhưng màu tóc vẫn giữ nguyên bản. Trong phim, Goku nhờ trạng thái này đã dễ dàng đảo ngược thế cờ trước Chúa tể Slug.

Về bản chất, đây không phải là một cấp độ chính thức. Thời điểm bộ phim điện ảnh ra mắt năm 1991, phiên bản anime truyền hình chuẩn bị chiếu phân cảnh Goku lần đầu hóa Siêu Saiyan chính thức trên hành tinh Namek.

Để tránh làm giảm độ "hot" của sự kiện này, các nhà làm phim đã tạo ra bản "Siêu Saiyan giả". Đến nay, trạng thái này hoàn toàn bị lãng quên và không còn lý do để xuất hiện trở lại.

Super Saiyan Third Grade - Siêu Saiyan siêu cơ bắp

Trạng thái này giúp người dùng gia tăng sức mạnh cơ bắp và lực đánh khủng khiếp. Ảnh: Toei Animation.

Xuất hiện trong Cell Saga, trạng thái này thực chất là một cấp độ chuyển giao, giúp người dùng gia tăng sức mạnh cơ bắp và lực đánh khủng khiếp, nhưng lại có nhược điểm chí mạng: làm giảm nghiêm trọng tốc độ di chuyển.

Trong trận chiến với Cell, Future Trunks từng kích hoạt dạng sức mạnh này sau khi rèn luyện trong Phòng Tập Thời Gian. Dù lượng cơ bắp cuồn cuộn giúp Trunks áp đảo Cell về uy lực ban đầu, tên phản diện đã nhanh chóng nhận ra điểm yếu về tốc độ và khai thác triệt để để đánh bại anh.

Việc đánh đổi sự linh hoạt lấy sức mạnh thô ráp khiến dạng biến hình này bị đánh giá là thiếu thực tế và bị "bỏ xó" hoàn toàn về sau.

Siêu Saiyan 3

Super Saiyan 3 được coi là Super Saiyan mạnh nhất của Dragon Ball Z. Ảnh: Toei Animation.

Super Saiyan 3 - với đặc trưng tóc vàng dài chạm hông và không có lông mày - luôn là một trong những trạng thái gây tranh cãi nhất thương hiệu. Xuất hiện lần đầu trong Buu Saga, Goku sử dụng dạng này chủ yếu để kéo dài thời gian cho các chiến binh Z thực hiện kế hoạch.

Mặc dù mang lại lượng ki khổng lồ, nhược điểm của Super Saiyan 3 là tiêu tốn thể lực với tốc độ phi mã. Khi Goku ở trạng thái linh hồn, việc dùng Super Saiyan 3 đã rút ngắn đáng kể thời gian anh được ở lại trần gian.

Ngay cả khi được tái hiện ngắn ngủi để tạo điểm nhấn cho Vegeta trong Dragon Ball Daima, biến thể này nhanh chóng bị lu mờ khi câu chuyện hướng tới những cột mốc sức mạnh cao hơn. Trong bối cảnh các chiến binh Saiyan hiện đã làm chủ năng lượng thần thánh (Super Saiyan Blue, Ultra Instinct hay Ultra Ego), Super Saiyan 3 gần như không còn đất diễn.