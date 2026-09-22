Ba biên bản ghi nhớ mở ra cơ hội kết nối du lịch Việt Nam - Pakistan

Ba bản ghi nhớ được ký tại Chương trình Gặp gỡ, Kết nối Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam - Pakistan diễn ra tại Hà Nội ngày 22-9. Chương trình quy tụ gần 100 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và gần 20 doanh nghiệp Pakistan, tập trung vào trao đổi nhu cầu thị trường, tìm đối tác và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri (thứ hai từ trái sang) chứng kiến biên bản ghi nhớ giữa Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) và Hiệp hội các nhà điều hành tour Pakistan (PATO). Ảnh: Kiều Thoan Thu

Với Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri, hoạt động kết nối này là thành quả ban đầu sau gần hai năm ông cùng Đại sứ quán thúc đẩy quan hệ du lịch song phương, trong bối cảnh lĩnh vực này gần như chưa có nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri. Ảnh: Kiều Thoan Thu

“Cuộc gặp hôm nay tạo một diễn đàn thiết thực để doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin thị trường, thiết lập quan hệ kinh doanh, xây dựng sản phẩm du lịch chung và tìm kiếm cơ hội tăng lượng khách hai chiều”, Đại sứ Kohdayar Marri nhận định.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam vào giữa năm 2024, Đại sứ Kohdayar Marri cùng Đại sứ quán Pakistan đã tích cực làm việc với phía Việt Nam, tìm hiểu thị trường và tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy du lịch hai nước. Sự hỗ trợ từ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam góp phần quan trọng vào quá trình này. Đại sứ Kohdayar Marri đánh giá du lịch có thể trở thành cầu nối đưa người dân Việt Nam và Pakistan đến gần nhau hơn. Hai nước cùng sở hữu nguồn tài nguyên đa dạng, từ núi, biển, cảnh quan tự nhiên đến di sản văn hóa và những điểm đến lịch sử. Việc doanh nghiệp hai bên cùng xây dựng sản phẩm và đưa khách sang thị trường của nhau sẽ giúp khai thác tốt hơn tiềm năng này.

Ba hướng hợp tác

Ba bản ghi nhớ được ký tại chương trình tập trung vào những hướng hợp tác cụ thể của thị trường du lịch Việt Nam và Pakistan.

Bản ghi nhớ giữa Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) và Hiệp hội các nhà điều hành tour Pakistan (PATO) hướng tới tăng cường mạng lưới doanh nghiệp lữ hành, trao đổi khách hai chiều, tổ chức khảo sát điểm đến, kết nối kinh doanh và cùng xây dựng sản phẩm du lịch.

Bản ghi nhớ thứ hai được ký giữa Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Du lịch Việt Nam Pakistan và Travel Walji’s (Pvt.) Limited, nhằm phát triển thị trường khách Việt Nam - Pakistan, xây dựng sản phẩm chung và duy trì quan hệ kinh doanh dài hạn.

Trong lĩnh vực hàng không, bản ghi nhớ ba bên giữa Airblue Limited, VTours Vietnam Company Limited và Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Du lịch Việt Nam Pakistan tập trung vào dịch vụ hàng không, du lịch, phát triển thị trường và vận chuyển hàng hóa, đồng thời nghiên cứu khả năng mở rộng kết nối trong tương lai.

Bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Airblue Limited, VTours Vietnam Company Limited và Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Du lịch Việt Nam Pakistan tập trung vào dịch vụ hàng không. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tại chương trình, đại diện Airblue, Pakistan International Airlines (PIA) và một số hãng hàng không Việt Nam cũng trao đổi về nhu cầu đi lại hai chiều, khả năng khai thác chuyến bay charter và triển vọng phát triển kết nối hàng không trong tương lai.

“Tôi khuyến khích doanh nghiệp du lịch và đại diện các hãng hàng không cùng trao đổi, nghiên cứu những giải pháp thiết thực để tăng cường kết nối”, Đại sứ Kohdayar Marri nêu rõ.

Hiện chưa có đường bay thẳng giữa Việt Nam và Pakistan nên hai bên nghiên cứu khả năng khai thác charter và mở rộng kết nối trực tiếp, phù hợp với nhu cầu thị trường và khả năng khai thác của doanh nghiệp.

Tìm thị trường cho những sản phẩm mới

Đối tác Pakistan đánh giá cao sản phẩm du lịch đa dạng của Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Với Pakistan, Việt Nam là một thị trường khách tiềm năng. Ông Hameedullah Nasar, Tổng thư ký Sở Văn hóa, Du lịch và Lưu trữ tỉnh Balochistan, cho biết Pakistan đang đẩy mạnh quảng bá du lịch trong nước và quốc tế, với nhiều loại hình như du lịch tôn giáo, mạo hiểm, sinh thái, y tế, di sản - văn hóa và nghỉ dưỡng.

Ông đánh giá Việt Nam vừa là thị trường có thể khai thác, vừa là nơi Pakistan có thể học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch. Các cuộc gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước sẽ giúp trao đổi thông tin thị trường, xây dựng quan hệ kinh doanh và phát triển sản phẩm chung.

“Chúng tôi mong muốn thông qua cơ hội kết nối doanh nghiệp hôm nay, những đối tác tiềm năng có thể hợp tác thực tế, cùng xây dựng sản phẩm chung, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế và du lịch, đưa du khách hai nước đến với nhau”, ông Hameedullah Nasar kỳ vọng.

Trong khi đó, ông Haris Ali Shah, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội các nhà điều hành tour Pakistan (PATO), giới thiệu những lợi thế của Pakistan với thị trường khách Việt Nam. Nước này có núi cao, thung lũng, đồng cỏ, bờ biển dài hơn 1.000km và khí hậu đa dạng. Pakistan có 5 trong số 14 đỉnh núi cao trên 8.000m, trong đó núi K2 cao 8.611m, đứng thứ hai thế giới sau đỉnh Everest.

Các điểm đến gắn với Phật giáo, Hồi giáo, Sikh giáo và Hindu giáo, cùng hệ sinh thái đa dạng và nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Pakistan có đỉnh núi K2 cao 8.611m, đứng thứ hai thế giới sau Everest. Ảnh: Kiều Thoan Thu

“Pakistan có sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và khí hậu, tạo điều kiện để phát triển nhiều loại hình du lịch và mang đến những trải nghiệm khác nhau cho du khách”, ông Haris Ali Shah nói.

Ở chiều ngược lại, để đón khách Pakistan, doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị dịch vụ phù hợp với du khách Hồi giáo, từ thực phẩm Halal, không gian cầu nguyện, cơ sở phục vụ đến quy trình đón tiếp, theo ông Ramlan Osman, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia (HALCERT) thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).

“Halal và du lịch thân thiện với người Hồi giáo gắn với cả thực phẩm và văn hóa. Đơn vị đón khách cần hiểu những điều nên làm và không nên làm để du khách cảm thấy được chào đón”, ông Ramlan Osman nhấn mạnh.

Việt Nam hiện có nhà hàng Halal tại Hà Nội, phòng cầu nguyện tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, cùng 7 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến Halal, trong đó có tiêu chuẩn về thực phẩm Halal, giết mổ Halal và dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo. Nghị định 127/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal cũng tạo thêm cơ sở cho lĩnh vực này.

Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang có tiềm năng đón khách Hồi giáo. Việc khai thác thị trường này đòi hỏi doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện dịch vụ và nâng cao hiểu biết về văn hóa Hồi giáo.

Việt Nam và Pakistan hiện còn nhiều dư địa trao đổi khách, đòi hỏi doanh nghiệp hai nước tiếp tục kết nối, tìm hiểu thị trường và biến tiềm năng thành sản phẩm du lịch và dòng khách thực tế. Thông qua đó, giúp phát triển kinh tế và tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước, như đại sứ Kohdayar Marri đã nói "Du lịch là một trong những lĩnh vực có thể đưa người dân hai nước Việt Nam và Pakistan đến gần nhau hơn".

Việt Nam và Pakistan có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đoàn doanh nghiệp Pakistan đến Việt Nam từ ngày 21-9, tham gia chương trình tại Hà Nội trước khi tiếp tục khảo sát Quảng Ninh, Hạ Long và trở lại Hà Nội.