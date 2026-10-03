Ba bị cáo lĩnh tổng cộng 13 năm 6 tháng tù vì chứa chấp, môi giới mại dâm

VKSND khu vực 15, Đắk Lắk vừa phối hợp với TAND cùng cấp đưa ra xét xử công khai vụ án đối với Nguyễn Thị Bảy (SN 1966), Lương Hồng Hạnh (SN 1975) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1963), cùng trú tại xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 15, khoảng 21 giờ ngày 27/12/2025, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hành chính trên địa bàn xã Ea Ly, phát hiện hoạt động mua bán dâm tại nhà nghỉ Trần Nguyễn, quán cà phê Kiều Anh và quán cà phê Suối Sâu.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Bảy bố trí cho người bán dâm hoạt động tại nhà nghỉ Trần Nguyễn. Từ ngày 22 đến 27/12/2025, Bảy chứa chấp việc bán dâm 19 lần, thu lợi bất chính 1,9 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 25/12/2025, Bảy còn môi giới cho một người bán dâm tại cơ sở khác, hưởng lợi 500.000 đồng. Tổng số tiền Bảy thu lợi bất chính là 2,4 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa.

Đối với Lương Hồng Hạnh, bị cáo thuê quán cà phê Kiều Anh để tổ chức cho nhân viên bán dâm. Từ cuối tháng 11/2025 đến ngày 27/12/2025, Hạnh tổ chức cho 3 người bán dâm tổng cộng 148 lần, thu lợi bất chính 16,5 triệu đồng.

Nguyễn Thị Hồng sử dụng quán cà phê Suối Sâu để tổ chức cho nhân viên bán dâm. Từ đầu tháng 12/2025 đến ngày 27/12/2025, Hồng tổ chức cho 2 người bán dâm tổng cộng 64 lần, thu lợi bất chính 7,3 triệu đồng.

VKSND khu vực 15 truy tố các bị cáo về tội “Chứa mại dâm” theo khoản 2 Điều 327 BLHS. Riêng Nguyễn Thị Bảy còn bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 328 BLHS.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực nộp lại tiền thu lợi bất chính. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết của vụ án và trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Bảy 5 năm 6 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”, 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành 6 năm tù.

Cùng về tội “Chứa mại dâm”, bị cáo Lương Hồng Hạnh bị tuyên phạt 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Hồng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 10 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước.

Việc xét xử công khai vụ án góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh báo hành vi lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ để chứa chấp, môi giới mại dâm. Qua đó, đặt ra yêu cầu các chủ cơ sở tăng cường quản lý, không để địa điểm kinh doanh bị sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật.