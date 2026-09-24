Ba bị cáo lĩnh hơn 51 năm tù vì ma túy

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 14/12/2025, Hồ Văn Tâm đang ở nhà Hồ Văn Tuấn tại phường Vỹ Dạ thì nhắn tin rủ Dương Thanh Hiền đến sử dụng ma túy. Sau đó, Tâm lấy ma túy đá cùng dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để tổ chức cho Hiền sử dụng.

Ít phút sau, Võ Gia Bảo cùng Nguyễn Hải Quỳnh Anh đến nhà Tuấn. Tại đây, Tâm tiếp tục sử dụng ma túy và đưa dụng cụ cho những người có mặt cùng sử dụng. Bảo cũng tham gia đốt ma túy và đưa cho các đối tượng sử dụng.

Ba bị cáo lĩnh 51 năm 9 tháng tù vì ma túy.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Vỹ Dạ kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói chứa tinh thể màu trắng và các viên nén màu đỏ, xanh cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 8/2025, Tâm bắt đầu mua ma túy của Trần Tiến Lực để bán lại. Tuấn và Bảo cùng tham gia với vai trò giúp sức.

Tâm trực tiếp giao ma túy cho người mua hoặc nhờ Tuấn nhận ma túy, đưa đến vị trí đã thống nhất rồi chụp ảnh gửi cho Tâm để thông báo địa điểm cho người mua.

Trong đó, Tâm và Tuấn nhiều lần bán ma túy cho Lê Văn Trí. Ngoài ra, Tâm còn nhiều lần bán ma túy đá cho Nguyễn Hữu Vũ Hùng với số tiền từ 1 đến 3,5 triệu đồng mỗi lần. Cơ quan điều tra thu giữ 26,1816g Methamphetamine từ Hùng, xác định số ma túy này do Hùng mua của Tâm.

Riêng ngày 14/12/2025, Bảo giới thiệu cho Tâm một người tên Ngọc có nhu cầu mua 300.000 đồng ma túy hồng phiến. Sau đó, Tâm giao ma túy cho Ngọc và cho Bảo tiền từ việc bán ma túy.

Tại nhà Tuấn, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng 88,9705g Methamphetamine. Ngoài ra, Tâm còn bị phát hiện đang cất giữ 19,8337g Methamphetamine vào ngày 8/11/2025 tại khu vực gần cầu vượt Thủy Dương.

Tổng khối lượng ma túy Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định là 134,9858g Methamphetamine.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các bị cáo có nhân thân xấu Hồ Văn Tâm từng có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Võ Gia Bảo nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Hồ Văn Tuấn từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản và gây tổn hại sức khỏe người khác.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Tâm 18 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt là 26 năm tù.

Hồ Văn Tuấn bị phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt 14 năm 9 tháng tù.

Võ Gia Bảo bị phạt 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt 10 năm tù.