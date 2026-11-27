Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 siêu âm theo dõi tình trạng ca bệnh. (Ảnh: NGUYỄN TÂM)

Bác sĩ Đỗ Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết trong một lần khám thai ở tuần thứ 20, các bác sĩ phát hiện tim bé đập chậm bất thường. Khi được kiểm tra kỹ hơn, kết quả siêu âm cho thấy phần tim có nhiệm vụ đẩy máu đi chỉ co bóp từ 65 đến 80 lần mỗi phút.

Để tìm nguyên nhân, các bác sĩ chỉ định xét nghiệm cho người mẹ. Kết quả phát hiện hai loại kháng thể có liên quan đến tình trạng tim đập chậm và viêm ở tim bé. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng khoa Tim mạch, cho biết ngay khi được phát hiện, tim bé đã bơm máu yếu. Các bác sĩ lo ngại nhịp tim có thể chậm thêm và tình trạng của bé có thể xấu đi khi còn trong bụng mẹ.

Bệnh viện Nhi đồng 2 phối hợp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy lên kế hoạch theo dõi, điều trị cho mẹ và bé. Trong thời gian này, nhịp tim của bé không chậm thêm, tình trạng viêm ở tim cũng cải thiện.

Tuy nhiên, về sau bé lớn chậm hơn dự kiến. Kết quả siêu âm cho thấy dòng máu qua dây rốn và dòng máu lên não của bé có thay đổi. Các bác sĩ cũng lưu ý nguy cơ bé bị thiếu máu.

Những thay đổi đó khiến thời điểm sinh phải được cân nhắc qua từng lần khám. Các bác sĩ xem xét liệu có thể tiếp tục theo dõi để bé có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ hay cần cho bé chào đời sớm hơn vì tình trạng có thể diễn tiến xấu. Sau nhiều lần trao đổi giữa các bệnh viện, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai ở tuần thứ 37 tại Bệnh viện Từ Dũ.

Khi chào đời, máu lưu thông trong cơ thể bé ổn định. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để được giúp thở, theo dõi nhịp tim và tiếp tục điều trị những vấn đề liên quan đến các kháng thể phát hiện ở người mẹ. Sau ba tuần điều trị tại bệnh viện, bé được xuất viện.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cho biết, việc kiểm tra tim bé ngay từ giữa thai kỳ giúp các bệnh viện có thời gian cùng theo dõi diễn biến, chọn thời điểm sinh và chuẩn bị việc chăm sóc ngay sau khi bé chào đời.