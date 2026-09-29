Ba bệnh lý trẻ rất dễ mắc lúc sang Thu, phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan

Thời tiết đang chuyển từ hè sang thu, đây cũng là thời điểm trẻ vừa trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Những sự thay đổi về thời tiết cùng giờ giấc sinh hoạt, môi trường… là điều kiện lý tưởng cho nhiều bệnh lý ở trẻ xuất hiện.

Theo BSCKI Hà Tố Như (Bệnh viện đa khoa An Việt), có nhiều bệnh lý đáng lưu tâm ở trẻ ở thời điểm hiện tại mà phụ huynh không thể bỏ qua. Dưới đây là 3 bệnh lý trẻ dễ mắc ở thời điểm hiện tại.

Cúm A

Cúm A là một trong những bệnh lý rất dễ gặp ở trẻ, thời điểm hiện tại cũng có rất nhiều trẻ nhập viện thăm khám vì cúm A. Virus cúm A có thể lây truyền trực tiếp trong không khí qua đường hô hấp nên rất dễ lây nhiễm cho nhau. Đặc biệt là trong những không gian như công sở, trường học hay gia đình…

Ai cũng có thể mắc cúm A nhưng trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người có sức đề kháng yếu, người làm việc ở môi trường đông người… có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người có sức đề kháng yếu, người làm việc ở môi trường đông người… có nguy cơ mắc bệnh cao hơn (Ảnh: BVCC)

Cúm A thường không tiến triển nặng nhưng vẫn có những trường hợp bệnh có các biến chứng nguy hiểm nên không thể chủ quan. Biến chứng viêm phổi thường gặp ở trẻ nhỏ, người có tuổi, người mắc bệnh mạn tính, bệnh mạch vành, suy tim hay đái tháo đường…

Ngoài ra, cúm A có thể gây ra viêm tai giữa, viêm xoang, nhiễm trùng đường tiết niệu… và một số triệu chứng cao như sốt cao, khó thở, phủ phổi, tím tái. Phụ nữ mang thai nếu mắc cúm có thể gây biến chứng viêm phổi và sảy thai.

Biến chứng nguy hiểm nhất là phù não và tổn thương gan trầm trọng, tỷ lệ tử vong cao. Cúm A thường được điều trị ở nhà theo chỉ định của bác sĩ nhưng những trường hợp tiến triển nặng, người bệnh cần được điều trị tại các cơ sở y tế để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Nhiễm virus RSV

Virus RSV (Respiratory Syncytial Virus) hay còn gọi là virus hợp bào hô hấp, là một loại virus rất phổ biến gây ra các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là nhiễm trùng phổi và đường thở. RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa. Mức độ nghiêm trọng của bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, bệnh nền và tiền sử nhiễm trùng của trẻ.

Các triệu chứng khi trẻ nhiễm virus RSV thường khá giống cảm lạnh thông thường, gồm nghẹt mũi, sổ mũi, ho khan, sốt nhẹ và đau họng. Loại virus này có khả năng lây lan mạnh, chủ yếu qua mắt, mũi hoặc tiếp xúc gần với người bệnh. Virus có thể tồn tại tới 6 giờ trên các bề mặt như bàn, đồ chơi, tay nắm cửa; khoảng 25 phút trên da và kéo dài đến 4 tuần trong cơ thể trẻ em hoặc người suy giảm miễn dịch.

BSCKI Hà Tố Như thăm khám, tư vấn cho một ca bệnh (Ảnh: BVCC)

Tay chân miệng

Tay chân miệng cũng là bệnh lý không thể bỏ qua ở trẻ nhỏ, đặc biệt là lúc giao mùa. Bệnh thường gặp nhất ở trẻ trong độ tuổi mầm non vì thế rất dễ bị lây nhau và có thể bùng phát thành các ổ dịch.

Tay chân miệng là bệnh lý thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, bệnh đặc trưng bởi tình trạng sốt, đau họng, nổi bọng nước tập trung ở tay, chân, miệng. Bệnh rất dễ lây từ người này sang người khác. Bệnh lây chủ yếu theo đường tiêu hoá từ nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh. Do vậy, các yếu tố sinh hoạt tập thể như trẻ đi học tại nhà trẻ, mẫu giáo, nơi trẻ chơi tập trung là các yếu tố nguy cơ lây truyền bệnh, dễ phát thành các ổ dịch.

Trẻ khi mắc bệnh thường có biểu hiện là sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, có thể đau họng, nổi ban, lúc đầu thường là những hồng ban, đường kính nhỏ vài mm, sau đó thành bọng nước giống như thủy đậu. Thường các bọng nước ở ngón tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân, miệng, mông, có thể thấy ở khuỷu tay, ban thường ở giữa có màu xám sẫm, hình bầu dục, không đau, không ngứa.

Nếu được chăm sóc tốt, trẻ có thể khỏi bệnh sau 3-5 ngày điều trị. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp trẻ gặp biến chứng nặng khi bị tay chân miệng vì thế phụ huynh không thể bỏ qua. Những biến chứng nặng thường gặp có thể kể đến như viêm não, viêm não tủy, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, suy tim, trụy mạch… Nguy hiểm nhất, trẻ bị tay chân miệng có thể tử vong.