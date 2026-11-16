Ba Bể về đích sớm trong làm sạch dữ liệu đất đai

Những bản đồ vị trí đất đai từ nhiều năm trước được địa phương kiểm tra, đối chiếu cụ thể.

Để hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu 30.468 thửa đất trước thời hạn, các tổ công tác tại cơ sở đã phải làm việc liên tục với trách nhiệm cao. Ngay sau khi tiếp nhận dữ liệu từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, xã Ba Bể tổ chức triển khai nhiệm vụ tại 13 thôn.

Khối lượng công việc lớn, địa bàn rà soát rộng, trong khi thông tin về chủ sử dụng đất, tình trạng đăng ký và hồ sơ liên quan cần được kiểm tra, đối chiếu cụ thể. Điều này đòi hỏi các thành viên tổ công tác phải nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Chị Ma Hồng Diệu, cán bộ Phòng Kinh tế, xã Ba Bể, chia sẻ: Là thành viên tổ công tác, chúng tôi thực hiện rà soát hồ sơ đất đai từ dữ liệu trên máy tính đến kiểm tra thực địa, xác minh, thu thập thông tin theo yêu cầu. Bên cạnh nhiệm vụ này, mỗi người vẫn phải bảo đảm tiến độ công việc chuyên môn được phân công. Vì vậy, chúng tôi phải tranh thủ thời gian, làm cả ngày nghỉ, buổi tối, với quyết tâm cao nhất để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ của tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Ba Bể tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động các lực lượng cùng tham gia. Các tổ công tác tăng thời gian làm việc, tổ chức các ca buổi tối, duy trì bình quân trên 692 thửa đất được rà soát mỗi ngày.

Địa phương còn tận dụng thời gian nghỉ hè, huy động giáo viên hỗ trợ những phần việc phù hợp. Từ rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin đến thu thập, hoàn thiện dữ liệu, từng công đoạn đều được tập trung triển khai.

Sự quyết liệt trong chỉ đạo cùng tinh thần trách nhiệm của các thành viên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đến ngày 5-8, xã Ba Bể đã hoàn thành rà soát, cập nhật toàn bộ 30.468/30.468 thửa đất, đạt 100% khối lượng theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, quy định tại Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 2/4/2026 của UBND tỉnh. Đây là một trong những địa phương hoàn thành nhiệm vụ sớm trên địa bàn tỉnh, trước gần 2 tháng so với thời hạn yêu cầu (trước ngày 2/10/2026).

Thu thập thông tin và kiểm chứng thực địa để tạo sự đồng thuận của người dân về ranh giới các thửa đất.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Ba Bể, cho rằng: Kết quả trên có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng nỗ lực khắc phục khó khăn của các lực lượng tham gia. Trong đó, công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các lực lượng giữ vai trò quan trọng. Đặc biệt, việc triển khai trực tiếp tại các thôn giúp quá trình thu thập, kiểm tra thông tin gắn với thực tế sử dụng đất, hạn chế tình trạng chỉ cập nhật dữ liệu trên hồ sơ mà chưa được đối chiếu đầy đủ với thực địa.

Việc hoàn thành chiến dịch là bước tiến trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính liên quan.

Khi thông tin được chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ và có khả năng khai thác, việc tra cứu hồ sơ, xác định thông tin thửa đất và giải quyết nhu cầu của người dân sẽ thuận lợi hơn; đồng thời góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất.

Tuy nhiên, hoàn thành chiến dịch mới là bước đầu. Thời gian tới, xã Ba Bể cần tiếp tục quản lý, khai thác và thường xuyên cập nhật dữ liệu, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời khi phát sinh biến động. Bởi làm sạch dữ liệu không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ theo thời hạn mà còn là quá trình duy trì chất lượng thông tin lâu dài, gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý và chính quyền cơ sở.

Việc hoàn thành 100% khối lượng công việc sớm gần 2 tháng cho thấy quyết tâm của xã Ba Bể trong triển khai chuyển đổi số vào lĩnh vực quản lý đất đai. Đây cũng là tiền đề để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.