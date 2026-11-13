Ba Bể nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng cộng đồng an toàn

Báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Hướng dẫn pháp luật gắn với thực tiễn cơ sở

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/1/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Báo cáo viên của Sở Dân tộc và Tôn giáo giới thiệu các nội dung cơ bản của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và những thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, nhân sự, hoạt động Công giáo.

Các đại biểu đồng thời trao đổi, nêu những vấn đề phát sinh trong sinh hoạt tôn giáo tại địa phương để được hướng dẫn, làm rõ. Hình thức trao đổi trực tiếp giúp nội dung tuyên truyền gần với nhu cầu thực tế của người tham dự.

Báo cáo viên Công an tỉnh tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa vi phạm pháp luật

Tăng kỹ năng tự bảo vệ, xây dựng cộng đồng an toàn

Trong chương trình, báo cáo viên Công an tỉnh thông tin về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống ma túy và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Nội dung tuyên truyền chú trọng nhận diện hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân nâng cao cảnh giác và bảo vệ bản thân, gia đình.

Hội nghị cũng tạo điều kiện tăng trao đổi giữa cơ quan chuyên môn với cộng đồng Công giáo, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin pháp luật và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Việc phổ biến kiến thức gắn với sinh hoạt thường ngày góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, có trách nhiệm, cùng tham gia giữ gìn môi trường sống an toàn và đời sống văn hóa ở cơ sở.