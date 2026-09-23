Bà Bành Lệ Viện: “Gương mặt ngoại giao mềm” đứng sau hình ảnh quốc tế của Trung Quốc

Ngày 6/4/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump chụp ảnh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại lối vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Ảnh: Getty.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện một lần nữa thu hút sự chú ý quốc tế khi cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington trong chuyến thăm Mỹ tuần này.

Ông Tập và bà Bành được Tổng thống Mỹ Donald Trump mời tới Nhà Trắng hồi tháng 5, khi ông Trump có chuyến thăm Bắc Kinh.

Hai người dự kiến tới Căn cứ Liên hợp Andrews vào ngày thứ Tư theo giờ địa phương, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày.

Vào ngày 24/9, ông Tập và bà Bành sẽ được chào đón tại Nhà Trắng bằng nghi thức đón chính thức ở khu vực State Floor, sau đó tham dự lễ duyệt đội hình quân sự tại Vườn Hồng.

Trong lúc hai tổng thống hội đàm, bà Bành sẽ cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tới thăm Bảo tàng Nghệ thuật châu Á thuộc Viện Smithsonian. Tối cùng ngày, các phu nhân sẽ cùng hai tổng thống dự quốc yến tại Nhà Trắng.

Lịch trình ngoại giao tiếp tục vào sáng thứ Sáu, khi hai cặp vợ chồng tổng thống tham dự một buổi trà riêng tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đến sân bay quốc tế Palm Beach năm 2017. Ảnh: Getty.

“Mama Bành” và vai trò ngoại giao mềm của Trung Quốc

Từng là một nữ cao nổi tiếng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, bà Bành được người dân Trung Quốc gọi thân mật là “Mama Bành”. Hình ảnh của bà cũng tạo nên sự khác biệt đáng kể so với những đệ nhất phu nhân tiền nhiệm vốn ít xuất hiện trước công chúng và có phong cách kín đáo hơn.

Kể từ khi ông Tập lên nắm quyền năm 2013, bà Bành thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các chuyến công du nước ngoài. Bên cạnh vai trò phu nhân của nhà lãnh đạo Trung Quốc, bà đảm nhận một phần vai trò ngoại giao mềm, góp phần xây dựng hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Bà thu hút sự chú ý không chỉ bởi phong cách thời trang mà còn nhờ các hoạt động trong lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội và giao lưu văn hóa.

Tháng 11/2017, bà Bành cùng ông Tập đón Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Bà đưa hai vị khách Mỹ tham quan các khu vực lịch sử của quần thể này và cùng họ thưởng thức một buổi biểu diễn Kinh kịch.

Trong dịp đó, bà Bành mặc áo khoác len màu xám có phom dáng rõ nét bên ngoài một chiếc sườn xám thêu, kết hợp với bốt cao và các phụ kiện tối giản. Trang phục tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng tiết chế, đồng thời gợi rõ những nét truyền thống của Trung Quốc.

Lần gần nhất ông Tập và bà Bành cùng tới Washington là năm 2015. Trong chuyến đi, bà Bành tới thăm Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson và kêu gọi “có thêm cơ hội hợp tác và đóng góp trí tuệ chung” để giải quyết những thách thức về sức khỏe toàn cầu.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Bành trên cương vị đệ nhất phu nhân diễn ra năm 2013, khi bà cùng ông Tập tới Nga.

Khi bước xuống máy bay tại Moscow, bà Bành mỉm cười và vẫy tay chào. Hình ảnh của bà nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt nhờ bộ trang phục gồm áo khoác dáng dài màu tối kết hợp khăn quàng xanh nhạt.

Được công chúng Trung Quốc yêu mến, bà Bành sau đó thường được truyền thông quốc tế mô tả bằng những từ như “duyên dáng”, “thanh lịch” và “quyến rũ”.

Tờ Beijing Times từng đề cập tới vai trò ngoại giao mềm của bà Bành, cho rằng dù không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán cấp nhà nước, bà có thể kết nối với công chúng nước ngoài thông qua văn hóa, du lịch và các hoạt động xã hội.

Một bài xã luận của tờ báo viết rằng những nỗ lực của bà trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các quốc gia khiến vai trò của bà trở nên đặc biệt.

Thoải mái trước công chúng, bà Bành cũng thường thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong các chuyến công du cùng ông Tập. Bà từng hát, chơi nhạc cụ truyền thống, viết thư pháp và thực hiện các tác phẩm thêu để giới thiệu văn hóa Trung Quốc với khán giả quốc tế.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện cùng giơ cao bức thư pháp chữ Hán có nghĩa "vận may" do các em học sinh viết trong chuyến thăm trường tiểu học Banchang ở Bắc Kinh vào tháng 11/2017. Ảnh: Reuters.

Từ nghệ thuật đến các hoạt động xã hội

Tại Trung Quốc, bà Bành từng tới thăm nhiều cộng đồng yếu thế và tham gia các chương trình liên quan tới giáo dục phụ nữ, phòng chống HIV/AIDS và xóa đói giảm nghèo.

Năm 2011, bà được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí về bệnh lao và HIV/AIDS.

Đến năm 2017, Liên Hợp Quốc trao tặng bà một giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp trong cuộc chiến chống kỳ thị và phân biệt đối xử với những người sống chung với HIV/AIDS.

Trong thời gian gần đây, bà Bành tiếp tục xuất hiện bên cạnh ông Tập trong một loạt chuyến công du dày đặc, trong đó có các chuyến thăm Triều Tiên, Kyrgyzstan và Ai Cập.

Đầu tháng này, khi tới Bishkek, Kyrgyzstan, dự một hội nghị thượng đỉnh về an ninh, bà Bành đã xem các nghệ sĩ Kyrgyzstan biểu diễn và sau đó mời họ tới Trung Quốc.

Lần gần nhất bà Bành có hoạt động với công chúng Mỹ là tại một sự kiện giao lưu hữu nghị thanh niên Trung - Mỹ ở Bắc Kinh vào tháng 7 năm ngoái.

Tại sự kiện, bà nhấn mạnh rằng người Trung Quốc và Mỹ vẫn có thể xây dựng tình bạn sâu sắc bất chấp những khác biệt về văn hóa.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, bà nói: “Tôi hy vọng các em sinh viên sẽ trở thành những người truyền tải tình hữu nghị Trung - Mỹ và những người thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, xây dựng cầu nối tình bạn giữa hai nước, đồng thời đóng góp sức trẻ cho một tương lai tốt đẹp hơn của cả hai quốc gia”.

Theo SCMP