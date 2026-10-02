Ba bài toán công nghệ lớn của đường sắt tốc độ cao

Làm chủ công nghệ sản xuất ray, phụ kiện đường sắt

Bộ Xây dựng vừa thông báo kế hoạch đặt hàng 3 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Theo Bộ Xây dựng, ngày 15/9/2026, Bộ đã ban hành các quyết định phê duyệt 3 nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược. Các nhiệm vụ được triển khai theo phương thức tuyển chọn để đặt hàng thực hiện.

Bộ Xây dựng thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao (Ảnh minh hoạ: AI tạo).

Nhiệm vụ "Nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất ray, phụ kiện, bộ ghi đường sắt đô thị và ray, phụ kiện đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam" do Viện Công nghệ - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì, Trường Đại học Giao thông vận tải phối hợp thực hiện.

Mục tiêu là làm chủ công nghệ vật liệu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, thử nghiệm ray, bộ phụ kiện liên kết ray và cụm tâm ghi cho đường sắt đô thị; ray và bộ phụ kiện liên kết ray cho đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Nhiệm vụ "Nghiên cứu phát triển các kết cấu đường ray cho đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam" do Trường Đại học Giao thông vận tải chủ trì, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải phối hợp thực hiện.

Nhiệm vụ hướng tới làm chủ công nghệ vật liệu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, thử nghiệm, thi công, lắp đặt, nghiệm thu, bảo trì kết cấu đường ray không đá ba lát và tà vẹt bê tông dự ứng lực cho đường ray có đá ba lát phục vụ đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Làm chủ công nghệ xử lý đất yếu

Nhiệm vụ thứ ba là "Nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ xử lý đất yếu nền đường và vùng chuyển tiếp công trình cho đường sắt tốc độ cao", do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện.

Mục tiêu là làm chủ công nghệ khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, thử nghiệm và quan trắc các giải pháp xử lý đất yếu nền đường và vùng chuyển tiếp công trình cho đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Thời gian dự kiến thực hiện 3 nhiệm vụ là 48 tháng, hoàn thành trước ngày 31/12/2030. Trong đó, các sản phẩm cho đường sắt đô thị dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Để triển khai các quyết định đã được phê duyệt, Bộ Xây dựng thông báo đặt hàng 3 nhiệm vụ nêu trên. Các đơn vị được đặt hàng phải gửi hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ về Bộ Xây dựng; lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 48/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời lập dự toán kinh phí và cơ chế tài chính theo Thông tư số 49/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.