B-52H được 'hồi sinh' như thế nào: Radar AESA, máy tính mới và hàng loạt nâng cấp

Nhìn từ bên ngoài, B-52H của Không quân Mỹ vẫn mang hình dáng quen thuộc của chiếc oanh tạc cơ ra đời từ thập niên 1950. Nhưng bên trong, chiếc máy bay này đã trải qua nhiều lần thay đổi để thích ứng với chiến tranh hiện đại.

Một trong những bước chuyển quan trọng là hệ thống Combat Network Communications Technology, gọi tắt là CONECT.

Chương trình đưa B-52 từ kiến trúc điện tử kiểu cũ sang môi trường tác chiến số, bổ sung màn hình màu đa chức năng, mạng máy tính, liên lạc vệ tinh và khả năng trao đổi dữ liệu.

Nhờ đó, tổ lái có thể nhận thông tin mới, thay đổi kế hoạch nhiệm vụ và điều chỉnh mục tiêu vũ khí trong khi đang bay.

Radar cũng đang được thay thế. Radar APQ-166 sử dụng công nghệ từ thập niên 1980 sẽ được thay bằng APQ-188, một radar mảng quét điện tử chủ động AESA.

Tháng 8/2026, chương trình đã đạt Milestone C, cho phép bước vào sản xuất ban đầu với kế hoạch cung cấp 74 bộ radar cho đội bay B-52.

Khả năng mang vũ khí cũng thay đổi đáng kể. B-52H được nâng cấp khoang vũ khí và hệ thống điện tử để sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường hiện đại, trong đó có tên lửa không đối đất tấn công ngoài vùng phòng không JASSM và các biến thể tầm xa.

Chương trình hiện đại hóa tiếp tục hướng tới tích hợp những biến thể mới của JASSM và tên lửa chống hạm tầm xa LRASM.

Một thay đổi lớn khác nằm ở 8 động cơ. Những động cơ Pratt & Whitney TF33 có nguồn gốc từ thời kỳ đầu của B-52H sẽ được thay bằng động cơ Rolls-Royce F130.

Chương trình thay động cơ đã đạt Milestone B vào tháng 6/2026, mở đường cho giai đoạn phát triển.

Hệ thống mới không chỉ thay động cơ mà còn kéo theo nâng cấp máy phát điện, hệ thống thủy lực, hiển thị buồng lái và các hệ thống điều khiển bay.

Những thay đổi này giải thích vì sao Không quân Mỹ có thể tiếp tục khai thác oanh tạc cơ B-52 đến những năm 2050 và xa hơn.

Các đánh giá kết cấu mới nhất cho thấy khung thân được thiết kế từ cuối thập niên 1940 vẫn còn đủ tuổi thọ chịu mỏi cho nhiều thập niên tiếp theo.

Bởi vậy, “hồi sinh” B-52 không có nghĩa chế tạo lại một chiếc máy bay mới. Mỹ giữ lại khung thân đã chứng minh độ bền, rồi thay đổi gần như toàn bộ những thành phần quyết định khả năng tác chiến.

Hình dáng vẫn là oanh tạc cơ B-52, nhưng bên trong đã là một hệ thống vũ khí hoàn toàn khác.