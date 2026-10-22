B-36 và bom hạt nhân: Oanh tạc cơ mang 'sức mạnh hủy diệt' tới đâu?

Oanh tạc cơ B-36 xuất hiện đúng lúc vũ khí hạt nhân bắt đầu làm thay đổi hoàn toàn tư duy tác chiến trên không.

Với khoang bom lớn, tải trọng rất cao và tầm bay liên lục địa, oanh tạc cơ này được xây dựng để mang những loại vũ khí có kích thước và khối lượng mà nhiều máy bay khác khi đó khó đáp ứng.

Không quân Mỹ xác định B-36 là một trong những phương tiện chiến lược chủ lực mang vũ khí hạt nhân trong thập niên 1950.

Oanh tạc cơ B-36J có khả năng mang tới 86.000 lb, tương đương khoảng 39 tấn, bom thông thường hoặc hạt nhân.

Tầm bay được công bố khoảng 10.000 dặm, tương đương hơn 16.000 km, cùng trần bay khoảng 13.900 m.

Những đặc tính này giúp B-36 có thể xuất phát từ các căn cứ cách xa khu vực mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ đường dài.

Khả năng mang tải lớn đặc biệt có ý nghĩa khi Mỹ bước vào giai đoạn phát triển vũ khí nhiệt hạch.

Năm 1952, Mỹ tiến hành thử nghiệm Ivy Mike, đặt nền tảng cho thế hệ vũ khí nhiệt hạch mới. Đến Operation Castle năm 1954, chương trình thử nghiệm tiếp tục hướng tới những thiết kế có khả năng trở thành vũ khí thực tế.

Tài liệu lịch sử của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết 3 vụ thử trong chiến dịch Castle được thiết kế để phát triển những vũ khí nhiệt hạch có khả năng được mang bởi B-36.

Điều này cho thấy B-36 không đơn thuần là một “xe tải bay” chở bom. Kích thước và khả năng mang tải của nó góp phần mở rộng giới hạn mà các nhà thiết kế vũ khí có thể theo đuổi trong giai đoạn đầu của kỷ nguyên nhiệt hạch.

Khi những thiết bị hạt nhân đầu tiên còn rất lớn và nặng, một oanh tạc cơ có khoang bom khổng lồ và tầm bay xa trở thành nền tảng đặc biệt phù hợp.

B-36 còn xuất hiện trong một chương trình thử nghiệm khác thường hơn. Năm 1951, Không quân Mỹ và Ủy ban Năng lượng nguyên tử bắt đầu chương trình nghiên cứu máy bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Một chiếc B-36 bị hư hại được cải biến thành máy bay thử nghiệm XB-36H, sau đó mang định danh NB-36H.

Máy bay được lắp một lò phản ứng hạt nhân công suất 3 MW trong khoang bom. Tuy nhiên, lò phản ứng không cung cấp lực đẩy cho máy bay.

Mục đích là nghiên cứu tác động của bức xạ lên hệ thống máy bay và tìm hiểu khả năng vận hành một phương tiện có lò phản ứng trên không.

NB-36H thực hiện 47 chuyến bay, tổng cộng 215 giờ bay, trong đó lò phản ứng hoạt động trong 89 giờ. Khoang lái được cải biến đặc biệt để bảo vệ tổ lái khỏi bức xạ.

Chương trình sau đó bị hủy bỏ, nhưng thử nghiệm này cho thấy B-36 đã trở thành một nền tảng nghiên cứu đặc biệt trong thời kỳ Mỹ tìm kiếm những phương thức mới để duy trì sức mạnh chiến lược.

Vì vậy, sức mạnh của B-36 trong những năm đầu Chiến tranh Lạnh không chỉ nằm ở con số 10 động cơ hay kích thước khổng lồ.

Quan trọng hơn, nó có đủ tầm bay và tải trọng để trở thành một trong những nền tảng phù hợp nhất với kho vũ khí hạt nhân đang phát triển rất nhanh của Mỹ.

B-36 chính là chiếc cầu nối giữa oanh tạc cơ thời Thế chiến II và lực lượng máy bay ném bom chiến lược của thời đại hạt nhân.