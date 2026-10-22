B-29 ra đời: Vì sao Mỹ phải chế tạo oanh tạc cơ lớn hơn B-17?

Cuối thập niên 1930, khi Mỹ bắt đầu tính đến thế hệ oanh tạc cơ hạng nặng tiếp theo, giới hoạch định quân sự nhận ra B-17 và B-24 không đủ tầm bay cho những chiến trường rộng lớn ở Thái Bình Dương.

Khoảng cách giữa các căn cứ và mục tiêu Nhật Bản có thể lên tới hàng nghìn km, khiến một loại máy bay có tầm hoạt động lớn hơn trở thành yêu cầu cấp thiết.

Boeing bắt đầu phát triển thiết kế mới từ năm 1939 và đến năm 1940 trình đề xuất oanh tạc cơ tầm xa Model 345 cho Lục quân Mỹ.

Đây không phải dự án cải tiến B-17, mà là một thiết kế hoàn toàn mới. Không quân Lục quân Mỹ thậm chí đặt hàng máy bay trước khi nguyên mẫu hoàn thành, cho thấy kỳ vọng rất lớn đối với chương trình. Nguyên mẫu XB-29 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 21/9/1942.

Oanh tạc cơ B-29 được đặt tên Superfortress, kế thừa tên gọi Flying Fortress của B-17 nhưng có kích thước và năng lực vượt xa thế hệ trước.

Máy bay dài khoảng 30 m, sải cánh hơn 43 m và sử dụng 4 động cơ Wright R-3350 công suất khoảng 2.200 mã lực mỗi chiếc.

Tốc độ tối đa đạt khoảng 587 km/h, tầm bay khoảng 9.380 km và tải trọng bom tối đa khoảng 9 tấn.

Một trong những bước tiến quan trọng nhất nằm ở cabin điều áp. Tổ bay B-29 có thể hoạt động ở độ cao lớn mà không phải liên tục đối mặt với môi trường thiếu oxy và áp suất thấp như trên những oanh tạc cơ thế hệ trước.

Thiết kế này giúp B-29 khai thác độ cao để tăng khả năng sống sót và mở rộng tầm hoạt động.

B-29 cũng được trang bị hệ thống tháp súng điều khiển từ xa, giúp giảm số vị trí nhô ra ngoài thân máy bay và cho phép xạ thủ điều khiển hỏa lực từ bên trong cabin.

Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy Superfortress không chỉ lớn hơn B-17 mà còn được thiết kế quanh một loạt công nghệ mới.

Vì vậy, B-29 xuất hiện đúng lúc chiến tranh đòi hỏi một loại oanh tạc cơ có thể vượt qua những khoảng cách mà B-17 khó đáp ứng.

Từ B-17 đến B-29 là bước chuyển từ “Pháo đài bay” sang một thế hệ oanh tạc cơ thực sự liên lục địa, mở đường cho những chiến dịch chưa từng có trong lịch sử không chiến.