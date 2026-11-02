B-26 Marauder trở thành oanh tạc cơ quan trọng tại châu Âu

Tại châu Âu, B-26 Marauder đảm nhiệm các nhiệm vụ ném bom chiến thuật nhằm vào sân bay, tuyến vận tải, cầu đường, kho hậu cần và những mục tiêu phục vụ hoạt động quân sự của Đức.

Tốc độ tương đối cao cùng khả năng mang bom khiến máy bay phù hợp với những nhiệm vụ đòi hỏi tiến công nhanh vào các mục tiêu có giá trị trên chiến trường.

Các phi đội Marauder hoạt động trong hệ thống không quân Đồng minh, phối hợp với máy bay tiêm kích hộ tống và những lực lượng ném bom khác.

Tùy tình hình, máy bay có thể được giao nhiệm vụ đánh phá các tuyến tiếp tế hoặc hỗ trợ những chiến dịch tiến công trên bộ.

Việc làm gián đoạn vận tải đường sắt, phá hủy cầu và gây thiệt hại cho cơ sở hậu cần có thể làm giảm khả năng điều động lực lượng của đối phương.

Tuy nhiên, hoạt động trên không phận châu Âu không hề dễ dàng. Các mục tiêu thường được bảo vệ bằng pháo phòng không và máy bay tiêm kích.

Phi hành đoàn phải duy trì đội hình, tuân thủ kế hoạch bay và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian hạn chế.

Những sai lệch trong đội hình hoặc điều kiện thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của đòn đánh.

B-26 Marauder dần được sử dụng hiệu quả hơn khi phi công tích lũy kinh nghiệm và chiến thuật tác chiến được hoàn thiện.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đổ bộ Normandy, các đơn vị B-26 được chuyển sang lực lượng không quân chiến thuật, góp phần đánh phá hệ thống giao thông và những mục tiêu hỗ trợ quân đội Đức tại Pháp.

Đến cuối Thế chiến II, B-26 đã thực hiện hơn 100.000 phi vụ và thả khoảng 150.000 tấn bom theo số liệu được các bảo tàng hàng không Mỹ dẫn lại.

Những con số này cho thấy quy mô hoạt động của Marauder trong chiến tranh.

B-26 Marauder không phải oanh tạc cơ chiến lược có tải trọng bom lớn nhất, nhưng sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng mang bom và cách tổ chức tác chiến đã giúp máy bay giữ vai trò đáng kể tại châu Âu.