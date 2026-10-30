B-25J Mitchell: Biến thể hoàn thiện của dòng oanh tạc cơ Mỹ nổi tiếng

Sau khi B-25 Mitchell được đưa vào sử dụng, kinh nghiệm từ các chiến trường đã thúc đẩy North American Aviation liên tục điều chỉnh thiết kế.

Những thay đổi tập trung vào hệ thống vũ khí, khả năng phòng thủ, bố trí tổ bay và tính phù hợp với từng loại nhiệm vụ. B-25J là một trong những kết quả nổi bật của quá trình này.

B-25J được sản xuất từ năm 1943 và trở thành biến thể có số lượng lớn nhất trong dòng Mitchell.

Máy bay sử dụng hai động cơ Wright R-2600, mỗi động cơ có công suất khoảng 1.700 mã lực tùy phiên bản.

Thiết kế vẫn giữ cấu hình oanh tạc cơ hai động cơ, nhưng hệ thống vũ khí có nhiều lựa chọn hơn so với các biến thể đầu.

Một điểm đáng chú ý là B-25J được chế tạo với cả mũi kính dành cho vị trí ngắm và ném bom lẫn mũi đặc có thể bố trí nhiều súng máy bắn thẳng về phía trước.

Hai cấu hình phục vụ những yêu cầu tác chiến khác nhau. Mũi kính thích hợp hơn với nhiệm vụ ném bom truyền thống, trong khi mũi đặc tăng hỏa lực khi công kích mục tiêu mặt đất.

Ở một số cấu hình, B-25J mang nhiều súng máy Browning cỡ 12,7 mm. Những khẩu súng bố trí ở mũi và hai bên thân máy bay có thể tập trung hỏa lực theo hướng bay.

Số lượng vũ khí thay đổi theo lô sản xuất và quá trình cải biến, do đó không phải mọi chiếc B-25J đều có cấu hình giống nhau.

Khả năng mang bom vẫn là một phần quan trọng trong thiết kế. B-25J có thể thực hiện nhiệm vụ ném bom, nhưng cũng được sử dụng để công kích tầm thấp và hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Sự đa dạng này giúp các đơn vị có thể điều chỉnh phương thức tác chiến mà không cần chuyển sang một loại máy bay hoàn toàn khác.

B-25J được sản xuất với số lượng khoảng 4.300 chiếc, tùy cách thống kê các lô và biến thể liên quan.

Đây là con số đáng kể, phản ánh nhu cầu lớn của Mỹ đối với oanh tạc cơ hạng trung trong giai đoạn cuối chiến tranh.

Không có cấu hình vũ khí nào tối ưu cho mọi nhiệm vụ. Giá trị của B-25J nằm ở khả năng lựa chọn giữa những phương án khác nhau, từ ném bom truyền thống đến công kích bằng súng máy.

Những cải tiến của biến thể này phản ánh cách Mỹ sử dụng kinh nghiệm chiến trường để hoàn thiện một thiết kế đã chứng minh được hiệu quả.