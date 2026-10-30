B-25 và B-26: Hai oanh tạc cơ hạng trung Mỹ khác nhau ra sao?

Trong Thế chiến II, Mỹ không dựa vào một loại oanh tạc cơ duy nhất. Bên cạnh những máy bay ném bom hạng nặng thực hiện nhiệm vụ đường dài, không quân nước này sử dụng các dòng oanh tạc cơ hạng trung để tấn công mục tiêu chiến thuật, hỗ trợ lực lượng mặt đất và đánh vào tuyến hậu cần của đối phương.

B-25 Mitchell do North American Aviation phát triển là một trong những thiết kế tiêu biểu.

Trong khi đó, B-26 Marauder do Martin sản xuất cũng được đưa vào biên chế trong giai đoạn đầu chiến tranh. Cả hai đều sử dụng hai động cơ, nhưng không được thiết kế hoàn toàn giống nhau.

B-25 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/1940. Máy bay được đánh giá cao nhờ khả năng thích ứng với nhiều nhiệm vụ.

Qua các biến thể, B-25 có thể được trang bị cấu hình ném bom truyền thống hoặc tăng cường súng máy để công kích tầm thấp. Máy bay hoạt động tại nhiều chiến trường, đặc biệt là khu vực Thái Bình Dương.

B-26 có thiết kế tập trung vào hiệu suất bay và tốc độ. Trong giai đoạn đầu sử dụng, máy bay gặp khó khăn do đặc tính cất cánh và hạ cánh đòi hỏi phi công phải tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành.

Tỷ lệ tai nạn trong huấn luyện khiến B-26 từng mang tiếng xấu, nhưng những cải tiến về huấn luyện, quy trình sử dụng và kỹ thuật vận hành đã giúp khắc phục nhiều vấn đề.

Về nhiệm vụ, B-25 nổi bật ở khả năng cải biến vũ khí và thực hiện các đợt công kích tầm thấp. B-26 được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch ném bom chiến thuật, đặc biệt tại châu Âu và Địa Trung Hải.

Cả hai đều có thể mang bom, nhưng hiệu quả cụ thể phụ thuộc vào biến thể, tải trọng và điều kiện tác chiến.

Việc so sánh hai máy bay không nên chỉ dựa trên tốc độ tối đa hoặc tải trọng bom. Khả năng sống sót, yêu cầu huấn luyện, tính thuận tiện trong bảo dưỡng và điều kiện chiến trường đều ảnh hưởng đến hiệu quả thực tế.

B-25 và B-26 cho thấy Mỹ phát triển những thiết kế khác nhau để giải quyết các yêu cầu tác chiến đa dạng.

Một dòng máy bay có thể nổi bật nhờ khả năng thích ứng, trong khi dòng khác phát huy thế mạnh trong những nhiệm vụ được xác định rõ hơn.

Chính sự kết hợp giữa các loại máy bay đã tạo nên sức mạnh của lực lượng oanh tạc cơ Mỹ trong Thế chiến II.