B-25 Mitchell săn tàu vận tải Nhật Bản: Đòn đánh vào tuyến hậu cần trên biển

Trong chiến tranh tại Thái Bình Dương, kiểm soát biển không chỉ quyết định khả năng cơ động của hạm đội.

Nó còn chi phối việc vận chuyển binh sĩ, nhiên liệu, đạn dược và lương thực đến các căn cứ xa xôi. Khi chiến tuyến mở rộng, Nhật Bản phải dựa nhiều vào tàu vận tải để duy trì lực lượng tại các đảo và khu vực chiếm đóng.

B-25 Mitchell trở thành một trong những phương tiện được Mỹ sử dụng để đánh vào hệ thống hậu cần đó. Ban đầu, máy bay được thiết kế cho nhiệm vụ ném bom từ độ cao trung bình.

Tuy nhiên, tại Thái Bình Dương, các phi đội dần phát triển những phương thức công kích phù hợp với mục tiêu trên biển.

Một kỹ thuật đáng chú ý là ném bom bỏ qua mặt biển, thường gọi là skip bombing. Bom được thả ở độ cao thấp và bật trên mặt nước trước khi va vào mạn tàu hoặc phát nổ gần mục tiêu.

Phương pháp này đòi hỏi phi công kiểm soát tốc độ, độ cao và thời điểm thả bom chính xác.

Nếu thực hiện không đúng, máy bay có thể bay vào vùng hỏa lực đối phương hoặc chịu nguy cơ va chạm với mặt biển.

Các biến thể B-25 được tăng cường súng máy bắn thẳng về phía trước còn có thể áp chế hỏa lực phòng thủ trên tàu.

Điều này giúp các máy bay ném bom khác tiếp cận mục tiêu thuận lợi hơn trong một số tình huống.

Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa các phi đội, điều kiện thời tiết và mức độ phòng thủ của đoàn tàu.

Một ví dụ tiêu biểu là trận biển Bismarck đầu tháng 3/1943. Lực lượng Nhật Bản tổ chức đoàn tàu chở quân và hàng tiếp tế tới New Guinea.

Máy bay Mỹ và đồng minh tiến hành nhiều đợt tấn công phối hợp. B-25 tham gia công kích tầm thấp, trong khi những loại máy bay khác đảm nhiệm các vai trò ném bom và yểm trợ.

Đoàn tàu Nhật Bản chịu tổn thất nghiêm trọng, làm gián đoạn kế hoạch tăng viện cho lực lượng tại New Guinea. Tuy nhiên, kết quả này không thể quy cho riêng B-25, bởi chiến dịch có sự tham gia của nhiều loại máy bay và lực lượng đồng minh.

Các cuộc tấn công vào vận tải biển cho thấy một nguyên tắc quan trọng của chiến tranh: đánh vào tuyến hậu cần có thể làm suy giảm khả năng chiến đấu của đối phương ngay cả khi không trực tiếp phá hủy lực lượng chiến đấu chủ lực.

Với B-25, khả năng mang bom, trang bị súng máy và hoạt động trong những đợt công kích tầm thấp đã giúp dòng máy bay này đảm nhận vai trò đáng kể trong cuộc chiến nhằm làm suy yếu mạng lưới tiếp tế của Nhật Bản.