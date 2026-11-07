B-25 Mitchell đối đầu phòng không Nhật Bản: Cái giá của những chuyến bay tầm thấp

Oanh tạc cơ B-25 Mitchell được thiết kế để ném bom từ độ cao trung bình. Tuy nhiên, kinh nghiệm tác chiến tại Thái Bình Dương khiến nhiều phi đội Mỹ chuyển sang sử dụng máy bay ở độ cao thấp khi tấn công sân bay, phương tiện mặt đất và tàu vận tải Nhật Bản.

Phương thức này đem lại một số lợi thế. Khi tiếp cận mục tiêu ở độ cao thấp, máy bay có thể rút ngắn thời gian đối phương quan sát và phản ứng trong những điều kiện nhất định.

Phi công cũng có thể sử dụng súng máy bắn thẳng về phía trước để tập trung hỏa lực vào mục tiêu. Với kỹ thuật ném bom bỏ qua mặt biển, máy bay có cơ hội tấn công tàu vận tải từ cự ly gần hơn.

Tuy nhiên, bay thấp không đồng nghĩa với an toàn hơn. Máy bay phải đi vào phạm vi hiệu quả của nhiều loại vũ khí phòng thủ, từ súng máy hạng nặng đến pháo phòng không.

Khi tiếp cận một tàu chiến hoặc đoàn tàu có tổ chức phòng thủ, B-25 có thể phải đối mặt với hỏa lực từ nhiều hướng.

Thời gian dành cho phi công xử lý tình huống cũng bị rút ngắn. Một thay đổi nhỏ về độ cao hoặc hướng bay có thể ảnh hưởng đến khả năng ngắm bắn và thoát ly.

Nếu máy bay bị hư hại động cơ, hệ thống điều khiển hoặc kết cấu cánh ở độ cao thấp, phi hành đoàn thường có ít thời gian hơn để tìm cách khắc phục.

Các biến thể B-25 được trang bị nhiều súng máy bắn thẳng về phía trước nhằm tăng khả năng áp chế mục tiêu.

Tuy nhiên, hỏa lực này không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng thủ khác, cũng không bảo đảm máy bay tránh được đạn đối phương.

Tổ bay vẫn phải dựa vào trinh sát, lựa chọn hướng tiếp cận, phối hợp giữa các máy bay và thời điểm công kích.

Trong các chiến dịch lớn, kết quả không chỉ phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của từng chiếc B-25.

Việc tổ chức đội hình, áp chế hỏa lực phòng thủ và phối hợp với những loại máy bay khác cũng có ý nghĩa quan trọng.

Trận biển Bismarck tháng 3/1943 là ví dụ về việc các lực lượng không quân Mỹ và đồng minh phối hợp nhiều phương thức tấn công để đánh vào đoàn tàu Nhật Bản.

Những nhiệm vụ ở độ cao thấp cho thấy tính linh hoạt của B-25, nhưng đồng thời bộc lộ giới hạn của phương thức tác chiến này.

Hỏa lực mạnh có thể nâng cao hiệu quả công kích, song không xóa bỏ được nguy cơ khi máy bay phải tiếp cận gần mục tiêu được bảo vệ.