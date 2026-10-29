B-25 mang pháo 75 mm: Khi oanh tạc cơ Mỹ trở thành cỗ máy công kích mặt đất

B-25 Mitchell ban đầu được thiết kế để ném bom từ độ cao trung bình. Tuy nhiên, chiến trường Thái Bình Dương đặt ra những yêu cầu khác.

Các đoàn tàu vận tải Nhật Bản, sân bay, công sự và phương tiện quân sự thường đòi hỏi hỏa lực tập trung, có thể khai hỏa nhanh trong thời gian tiếp cận mục tiêu ngắn.

Một trong những hướng cải tiến đáng chú ý là lắp pháo 75 mm vào phần mũi máy bay. B-25G trở thành biến thể nổi bật với cấu hình này, tiếp theo là B-25H với những thay đổi về vũ khí và bố trí tổ bay. Đây là bước chuyển đáng kể so với cấu hình oanh tạc cơ truyền thống.

Pháo 75 mm có khả năng tạo ra sức công phá lớn hơn súng máy, đặc biệt khi đối đầu với các mục tiêu có kết cấu tương đối chắc chắn.

Tuy nhiên, loại vũ khí này cũng có những hạn chế. Đạn pháo nặng, cơ số đạn mang theo không lớn và việc khai hỏa đòi hỏi tổ bay phải căn chỉnh đường bay cẩn thận.

B-25H được cải tiến từ kinh nghiệm sử dụng B-25G. Biến thể này mang pháo 75 mm T13E1 và nhiều súng máy Browning cỡ 12,7 mm.

Các súng máy bắn thẳng về phía trước tạo ra mật độ hỏa lực lớn khi máy bay tiếp cận mục tiêu. Một số cấu hình B-25H có tới 14 súng máy, tùy cách tính và bố trí vũ khí.

Chiến thuật công kích tầm thấp giúp B-25 tập trung hỏa lực vào mục tiêu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, máy bay phải đối mặt với nguy cơ từ súng máy, pháo phòng không và hỏa lực bộ binh.

Độ cao thấp cũng làm giảm thời gian phi công có thể điều chỉnh đường bay hoặc thoát ly khi gặp tình huống bất lợi.

Việc trang bị pháo 75 mm không biến B-25 thành máy bay có thể tiêu diệt mọi loại mục tiêu. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào loại mục tiêu, góc tiếp cận, khoảng cách khai hỏa và điều kiện chiến trường. Pháo cũng không thay thế hoàn toàn vai trò của bom.

Dù vậy, B-25G và B-25H cho thấy khả năng thích ứng của thiết kế Mitchell. Từ một oanh tạc cơ hạng trung, máy bay được điều chỉnh để thực hiện những đòn công kích trực diện, đặc biệt hữu ích trong một số chiến dịch tại Thái Bình Dương.