B-24D Liberator, biến thể đưa oanh tạc cơ Mỹ vào cuộc chiến quy mô lớn

Khi Mỹ tham chiến sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng tháng 12/1941, nhu cầu về oanh tạc cơ hạng nặng tăng nhanh. Quân đội cần máy bay có thể mang bom đến những mục tiêu nằm cách xa căn cứ, đồng thời đủ khả năng hoạt động trên các chiến trường rộng lớn ở châu Âu, Bắc Phi và Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh đó, B-24D Liberator trở thành một biến thể quan trọng của dòng oanh tạc cơ do Consolidated Aircraft phát triển.

B-24D được đưa vào sản xuất từ đầu thập niên 1940 và xuất hiện trong nhiều chiến dịch lớn của Mỹ.

Máy bay sử dụng 4 động cơ Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp, mỗi động cơ có công suất khoảng 1.200 mã lực. Sải cánh đạt khoảng 33,5 m, chiều dài thân khoảng 20 m.

Tốc độ tối đa vào khoảng 480 km/h, dù thông số thực tế thay đổi theo điều kiện bay và cấu hình máy bay.

B-24D có khoang bom lớn và khả năng mang nhiên liệu đáng kể. Tùy nhiệm vụ, máy bay có thể mang nhiều loại bom khác nhau để tấn công sân bay, nhà máy, cảng biển và các mục tiêu hậu cần.

Tầm hoạt động dài cũng khiến biến thể này phù hợp với tuần tra biển, tìm kiếm tàu ngầm và bảo vệ những tuyến vận tải quan trọng.

Hỏa lực phòng thủ gồm súng máy cỡ nòng 12,7 mm bố trí ở nhiều vị trí trên máy bay. Tuy nhiên, cấu hình vũ khí không hoàn toàn giống nhau giữa các lô sản xuất.

Một số chiếc B-24D ban đầu có phần mũi với kính quan sát và vị trí súng máy, sau đó được bổ sung hoặc điều chỉnh vũ khí trong quá trình sản xuất và sửa chữa tại đơn vị.

B-24D không phải một thiết kế hoàn hảo. Những nhiệm vụ kéo dài khiến tổ bay phải chịu áp lực lớn, trong khi máy bay dễ bị tổn thương trước tiêm kích và pháo phòng không nếu mất đội hình hoặc bị hư hại nghiêm trọng.

Những kinh nghiệm thu được từ chiến trường thúc đẩy việc tiếp tục cải tiến các biến thể sau này.

Dù vậy, B-24D đã góp phần đưa Liberator trở thành một trong những dòng máy bay quan trọng của không quân Mỹ.

Nó thể hiện khả năng kết hợp giữa tầm bay, tải trọng và sản xuất hàng loạt trong một giai đoạn mà ưu thế trên không có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chiến tranh.