B-24 Liberator và B-17 Flying Fortress, hai oanh tạc cơ Mỹ khác nhau ra sao?

Trong Thế chiến II, B-24 Liberator và B-17 Flying Fortress là hai dòng oanh tạc cơ hạng nặng quan trọng của Mỹ.

Cả hai đều có 4 động cơ, mang bom trong thân và được trang bị súng máy để tự vệ. Tuy nhiên, chúng được phát triển theo những hướng khác nhau và không thể đánh giá chỉ bằng một thông số riêng lẻ.

B-17 ra đời trước B-24 và đã trở thành biểu tượng của chiến dịch ném bom ban ngày trên bầu trời châu Âu.

Khi Consolidated phát triển B-24 vào cuối thập niên 1930, mục tiêu là tạo ra một loại máy bay có tầm hoạt động dài, tốc độ cao và khả năng mang tải trọng lớn.

Đôi cánh Davis cùng cấu hình thân máy bay giúp Liberator có hiệu suất hành trình đáng chú ý.

Ở một số biến thể, B-24 có thể bay xa hơn và mang tải trọng bom lớn hơn B-17 trong những điều kiện nhiệm vụ tương ứng.

Điều đó khiến Liberator phù hợp với các phi vụ đòi hỏi phạm vi hoạt động rộng, trong đó có những chiến dịch từ Bắc Phi nhằm vào các mục tiêu ở châu Âu.

B-24 cũng được sử dụng rộng rãi trong tuần tra biển và chống tàu ngầm, nơi thời gian bay và phạm vi bao quát có ý nghĩa đặc biệt.

TB-17 lại nổi tiếng với khả năng chịu hư hại trong chiến đấu. Nhiều máy bay trở về căn cứ dù bị thủng thân, hư hại cánh hoặc mất một số bộ phận điều khiển.

Danh tiếng này không có nghĩa B-17 bất khả chiến bại, nhưng góp phần tạo nên hình ảnh “Pháo đài bay” trong lịch sử không quân Mỹ.

B-24 cũng có những điểm yếu riêng. Cánh dài, kết cấu và hệ thống nhiên liệu khiến máy bay cần được vận hành đúng quy trình; hư hại nghiêm trọng có thể gây hậu quả thảm khốc.

Tuy nhiên, không nên kết luận rằng mọi B-24 đều kém bền hơn B-17 trong mọi tình huống. Khả năng sống sót phụ thuộc vào vị trí trúng đạn, mức độ hư hại, độ cao, tải trọng và kỹ năng phi hành đoàn.

Trên thực tế, Mỹ không chọn một dòng để loại bỏ dòng còn lại. Cả B-17 và B-24 đều được sử dụng với số lượng lớn, bổ sung cho nhau trong chiến dịch ném bom chiến lược.

Việc vận hành song song hai dòng máy bay giúp lực lượng không quân khai thác những ưu thế khác nhau về tầm bay, tải trọng và đặc điểm tác chiến.

Cuộc so sánh giữa B-24 và B-17 vì thế không có một đáp án tuyệt đối. Giá trị của mỗi loại phụ thuộc vào nhiệm vụ cụ thể, điều kiện chiến trường và cách tổ chức lực lượng.