B-24 Liberator, oanh tạc cơ tầm xa nhưng không tránh khỏi những điểm yếu

B-24 Liberator thường được nhắc đến như một trong những oanh tạc cơ hạng nặng thành công nhất của Mỹ trong Thế chiến II.

Máy bay có tầm hoạt động dài, tải trọng đáng kể và được sản xuất với số lượng lớn. Tuy nhiên, những ưu điểm đó không đồng nghĩa Liberator có thể dễ dàng sống sót khi bay sâu vào vùng trời đối phương.

Một trong những thách thức lớn nhất là nhiệm vụ kéo dài. Các tổ bay có thể phải hoạt động nhiều giờ liên tục, đối mặt với nhiệt độ thấp ở độ cao lớn, tiếng ồn, rung động và áp lực tâm lý.

Trong những phi vụ ném bom chiến lược, máy bay thường phải bay qua các khu vực được bảo vệ bởi tiêm kích đánh chặn và pháo phòng không.

Chỉ một hư hại nghiêm trọng cũng có thể khiến máy bay mất khả năng duy trì đội hình hoặc không thể trở về căn cứ.

B-24 được trang bị nhiều súng máy phòng thủ, nhưng các vũ khí này không tạo ra một lá chắn tuyệt đối. Tiêm kích đối phương có thể tìm cách tiếp cận từ góc khó quan sát hoặc tập trung hỏa lực vào động cơ và những bộ phận quan trọng.

Pháo phòng không cũng có thể gây hư hại lớn dù không bắn trúng trực tiếp, bởi mảnh đạn từ các vụ nổ gần máy bay đủ sức làm hỏng kết cấu và thiết bị.

Thiết kế cánh dài giúp B-24 đạt hiệu suất hành trình đáng chú ý, nhưng máy bay vẫn đòi hỏi đội ngũ phi công và kỹ thuật viên được huấn luyện kỹ lưỡng.

Khả năng xử lý khi cất cánh, hạ cánh và điều khiển máy bay bị hư hại phụ thuộc vào kỹ năng tổ bay, tải trọng và điều kiện cụ thể.

Không thể quy mọi tổn thất của Liberator cho một nhược điểm thiết kế duy nhất..

Một yếu tố khác là sự khác biệt giữa các nhiệm vụ. Máy bay ném bom chiến lược phải đối mặt với hệ thống phòng thủ trên đất liền, trong khi phiên bản tuần tra biển hoạt động nhiều giờ trên đại dương và có thể phải tìm kiếm cứu nạn khi tổ bay gặp nạn.

Mỗi loại nhiệm vụ đặt ra nguy cơ riêng, khiến việc so sánh hiệu quả chỉ dựa trên số máy bay bị mất có thể gây hiểu lầm.

Dù chịu tổn thất, B-24 vẫn được sử dụng rộng rãi vì quân đội Mỹ có khả năng sản xuất và bổ sung máy bay ở quy mô lớn.

Học thuyết tác chiến, lực lượng tiêm kích hộ tống, chiến thuật đội hình và kinh nghiệm phi hành đoàn đều ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Lịch sử B-24 cho thấy một oanh tạc cơ không được đánh giá chỉ bằng tốc độ hay tải trọng.

Khả năng sống sót còn phụ thuộc vào cách tổ chức chiến dịch, điều kiện chiến trường và sự phối hợp của toàn bộ lực lượng không quân.