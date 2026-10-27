B-24 Liberator, oanh tạc cơ được Mỹ sản xuất nhiều nhất trong Thế chiến II

Trong chiến tranh, một loại máy bay có thể sở hữu thiết kế xuất sắc nhưng vẫn không phát huy hết tác dụng nếu số lượng quá ít.

Oanh tạc cơ B-24 Liberator cho thấy cách Mỹ đã giải quyết bài toán đó bằng cách kết hợp thiết kế máy bay với năng lực sản xuất công nghiệp quy mô lớn.

Nguyên mẫu XB-24 bay lần đầu ngày 29/12/1939. Khi chiến tranh lan rộng, nhu cầu về oanh tạc cơ tầm xa tăng nhanh.

Oanh tạc cơ B-24 được đặt hàng với số lượng lớn và sản xuất tại nhiều cơ sở khác nhau. Ngoài Consolidated Aircraft, các nhà máy của Ford, Douglas và North American Aviation cũng tham gia chế tạo máy bay hoặc các phiên bản thuộc dòng Liberator.

Theo Bảo tàng Không quân Hoàng gia Anh, khoảng 18.500 chiếc B-24 được chế tạo từ năm 1940 đến 1945.

Con số này phản ánh quy mô của chương trình sản xuất, đồng thời cho thấy vai trò đặc biệt của Liberator trong chiến lược không quân Đồng minh.

Những chiếc máy bay được đưa đến các chiến trường châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông và Thái Bình Dương, phục vụ nhiều lực lượng khác nhau.

Việc sản xuất phân tán giúp Mỹ tăng sản lượng trong thời gian chiến tranh. Các nhà máy có thể đảm nhiệm những công đoạn hoặc phiên bản riêng, trong khi nguồn lực công nghiệp được huy động để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.

Ford, vốn nổi tiếng với dây chuyền lắp ráp ô tô, trở thành một trong những đơn vị sản xuất B-24 quan trọng tại nhà máy Willow Run ở bang Michigan.

Số lượng lớn không có nghĩa mọi chiếc B-24 đều giống hệt nhau. Máy bay được cải tiến liên tục qua các biến thể, từ thay đổi vũ khí phòng thủ đến điều chỉnh thiết bị và cấu hình sản xuất.

Những cải tiến này nhằm đáp ứng kinh nghiệm thực chiến và giải quyết các điểm yếu được phát hiện trong quá trình khai thác.

B-24 đảm nhận nhiều vai trò, gồm ném bom chiến lược, tuần tra biển, chống tàu ngầm, trinh sát và vận tải.

Một số biến thể được chuyển đổi phục vụ những nhiệm vụ không cần cấu hình oanh tạc cơ thông thường.

Di sản của B-24 vì thế không chỉ nằm ở số lượng máy bay được chế tạo. Nó còn cho thấy công nghiệp hàng không có thể trở thành một yếu tố quyết định trong chiến tranh hiện đại.

Khi máy bay được sản xuất với quy mô đủ lớn, quân đội có thể bổ sung tổn thất, mở rộng lực lượng và duy trì hoạt động trên nhiều mặt trận cùng lúc.