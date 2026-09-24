B-1B từng mang vũ khí hạt nhân, vì sao Mỹ biến nó thành oanh tạc cơ thông thường?

Khi những chiếc oanh tạc cơ B-1B đầu tiên gia nhập Không quân Mỹ giữa thập niên 1980, chúng không chỉ được thiết kế để mang bom thông thường.

Oanh tạc cơ B-1B là một thành phần của lực lượng răn đe hạt nhân Mỹ, được xây dựng trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh và yêu cầu xuyên thủng hệ thống phòng không của Liên Xô.

Trong những năm đầu hoạt động, máy bay ném bom chiến lược B-1B tại căn cứ Ellsworth thậm chí được đặt trong trạng thái trực chiến hạt nhân.

Tuy nhiên, môi trường chiến lược thay đổi nhanh chóng khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Liên Xô tan rã năm 1991, trong khi Mỹ bắt đầu điều chỉnh lực lượng vũ trang theo những yêu cầu mới. Năm 1994, Washington chính thức loại bỏ nhiệm vụ hạt nhân của B-1B.

Từ thời điểm đó, Không quân Mỹ không tiếp tục cấp kinh phí duy trì khả năng hạt nhân cho loại máy bay này, dù B-1B vẫn được xếp vào nhóm oanh tạc cơ có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong nhiều năm tiếp theo.

Điều đáng chú ý là việc thay đổi nhiệm vụ không diễn ra ngay lập tức. B-1B vẫn phải đáp ứng các yêu cầu kiểm soát vũ khí theo Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược START.

Quá trình chuyển đổi vật lý sang cấu hình chỉ mang vũ khí thông thường bắt đầu vào tháng 11/2007.

Một số bộ phận liên quan tới khả năng mang tên lửa hành trình phóng từ trên không đã được vô hiệu hóa.

Không quân Mỹ hàn các ống kim loại vào những vị trí gắn giá treo bên ngoài, khiến giá treo dành cho tên lửa hạt nhân không thể lắp đặt.

Các đầu nối dây điện dành riêng cho hệ thống vũ khí hạt nhân trong khoang vũ khí cũng được tháo bỏ, ngăn tín hiệu kích hoạt trước khi phóng tới vũ khí.

Những thay đổi này không chỉ nhằm đáp ứng START. Chúng còn mở đường để B-1B được khai thác mạnh hơn cho nhiệm vụ thông thường.

Các vị trí từng liên quan tới cấu hình hạt nhân được cải biến để phục vụ những thiết bị và hệ thống vũ khí thông thường mới. B-1B sau đó được tích hợp bom dẫn đường chính xác, tên lửa không đối đất và nhiều hệ thống hỗ trợ tác chiến khác

Đến tháng 3/2011, quá trình chuyển đổi hoàn tất trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới, thường gọi là New START. Từ đây, B-1B trở thành oanh tạc cơ chỉ mang vũ khí thông thường.

Đây chính là bước ngoặt lớn thứ hai trong lịch sử B-1. Nếu lần đầu là việc Tổng thống Ronald Reagan hồi sinh chương trình và biến B-1A thành B-1B, thì lần thứ hai là biến một oanh tạc cơ được sinh ra cho thời đại hạt nhân thành nền tảng tấn công thông thường tầm xa.

Sau đó, oanh tạc cơ B-1B liên tục được nâng cấp để mang vũ khí chính xác và thực hiện các nhiệm vụ trên những chiến trường hoàn toàn khác với kịch bản Chiến tranh Lạnh ban đầu.