B-1B lần đầu khai hỏa: Oanh tạc cơ Mỹ mất 12 năm để bước vào chiến tranh

Khi B-1B đạt khả năng tác chiến ban đầu vào tháng 10/1986, nó được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột của lực lượng oanh tạc cơ Mỹ.

Tuy nhiên, phải mất hơn 12 năm sau, B-1B mới thực sự tham gia một chiến dịch tác chiến. Cơ hội đó đến vào tháng 12/1998, trong Chiến dịch Desert Fox nhằm vào Iraq. Không quân Mỹ xác nhận đây là lần đầu tiên B-1B được sử dụng trong chiến đấu.

Bối cảnh khi đó là căng thẳng kéo dài giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Bill Clinton và chính quyền Tổng thống Iraq Saddam Hussein liên quan đến hoạt động thanh sát vũ khí của Liên Hợp Quốc.

Sau khi Iraq không đáp ứng đầy đủ yêu cầu hợp tác với các thanh sát viên, Mỹ và Anh phát động Chiến dịch Desert Fox ngày 16/12/1998.

Mục tiêu là các cơ sở quân sự và những mục tiêu được Washington cho là liên quan tới khả năng phát triển, lưu trữ và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq.

B-1B không tham gia ngay trong đêm đầu tiên. Những đợt tấn công mở màn chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk cùng máy bay chiến đấu và các phương tiện tấn công khác.

Sang đêm thứ hai, B-1B mới chính thức bước vào chiến đấu. 4 chiếc B-1B, gồm máy bay từ các phi đoàn đóng tại Dyess và Ellsworth, được triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 18/12, 2 chiếc B-1B phối hợp trong nhiệm vụ đầu tiên, tấn công doanh trại Vệ binh Cộng hòa Iraq tại Al-Kut bằng bom Mk-82 nặng 500 pound.

Đây là lần đầu tiên một oanh tạc cơ B-1 thực sự thả bom trong chiến đấu. Trong toàn bộ chiến dịch, các tổ bay B-1B đã sử dụng tổng cộng 188 quả Mk-82. Máy bay cũng phải hoạt động trong điều kiện có hỏa lực phòng không Iraq.

Điểm đáng chú ý là B-1B không hoạt động đơn độc. Chiến dịch Desert Fox là một chiến dịch không kích hỗn hợp, kết hợp oanh tạc cơ, máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ cùng lực lượng Anh.

Oanh tạc cơ B-1B đảm nhận một phần nhiệm vụ đánh phá mục tiêu mặt đất nhờ tầm bay xa, tốc độ cao và khả năng mang lượng bom lớn.

Desert Fox vì thế trở thành cột mốc đặc biệt trong lịch sử B-1B. Nó chứng minh thiết kế được tạo ra trong Chiến tranh Lạnh vẫn có thể chuyển sang chiến tranh thông thường sau khi nhiệm vụ hạt nhân bị loại bỏ.

Chỉ một năm sau, 6 chiếc B-1 tiếp tục tham chiến tại Nam Tư trong Chiến dịch Allied Force, thực hiện chưa tới 2% số phi vụ chiến đấu nhưng được Không quân Mỹ ghi nhận đã thả hơn 20% tổng lượng vũ khí của chiến dịch.

Từ Desert Fox, oanh tạc cơ B-1B Lancer bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.

Những nâng cấp về radar, liên kết dữ liệu và vũ khí dẫn đường sau đó biến nó từ một oanh tạc cơ xuyên phá phòng không thời Chiến tranh Lạnh thành nền tảng tấn công thông thường tầm xa có thể phối hợp với nhiều loại máy bay và vũ khí khác nhau.