B-1A ra đời: Mỹ muốn tạo oanh tạc cơ xuyên màn đêm Chiến tranh Lạnh

Trong thập niên 1960, Mỹ bắt đầu tìm kiếm một loại oanh tạc cơ chiến lược mới trong bối cảnh hệ thống phòng không Liên Xô ngày càng phát triển.

Chương trình Máy bay chiến lược có người lái tiên tiến (AMSA) hướng tới một máy bay có khả năng bay xa, tốc độ cao và đặc biệt là duy trì độ cao thấp để giảm nguy cơ bị radar mặt đất phát hiện.

Ý tưởng này xuất phát từ thay đổi trong cách Mỹ đánh giá khả năng sống sót của oanh tạc cơ. Những máy bay bay rất cao và rất nhanh vẫn có thể bị mạng lưới radar cùng tên lửa phòng không Liên Xô phát hiện.

Vì vậy, một oanh tạc cơ có thể hạ thấp độ cao, lợi dụng địa hình và độ cong Trái Đất để hạn chế thời gian bị radar theo dõi được xem là phương án đáng chú ý.

Năm 1970, hãng Rockwell International giành hợp đồng phát triển máy bay mới. Thiết kế này sau đó được đặt tên là oanh tạc cơ B-1A.

Máy bay được trang bị 4 động cơ turbofan General Electric F101 có đốt sau và sử dụng cánh cụp cánh xòe.

Cơ cấu này cho phép cánh mở rộng khi cần lực nâng lớn ở tốc độ thấp và cụp lại khi máy bay tăng tốc.

Các yêu cầu đặt ra cho oanh tạc cơ B-1A rất cao. Máy bay được thiết kế để đạt tốc độ khoảng Mach 2,2 ở độ cao lớn, đồng thời có khả năng bay đường dài ở tốc độ cận âm và thực hiện nhiệm vụ ở độ cao thấp.

Đây là sự kết hợp giữa tốc độ, tầm hoạt động và khả năng xuyên thủng phòng không mà Không quân Mỹ khi đó theo đuổi.

Nguyên mẫu oanh tạc cơ B-1A đầu tiên thực hiện chuyến bay ngày 23/12/1974 tại căn cứ Edwards, California.

Tổng cộng 4 nguyên mẫu được chế tạo để phục vụ chương trình thử nghiệm.

Tuy nhiên, oanh tạc cơ B-1A không bao giờ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Ngày 30/6/1977, Tổng thống Jimmy Carter tuyên bố hủy chương trình.

Chính quyền Mỹ khi đó đánh giá oanh tạc cơ B-52 vẫn có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ chiến lược, trong khi tên lửa hành trình phóng từ máy bay và công nghệ tàng hình đang mở ra những phương án mới để xuyên thủng phòng không Liên Xô.

Chương trình B-1 tưởng như kết thúc tại đây. Nhưng chỉ vài năm sau, Tổng thống Ronald Reagan quyết định hồi sinh dự án.

Một phiên bản được thiết kế lại ra đời, mang tên oanh tạc cơ B-1B. Đây mới là mẫu máy bay sau này trở thành một trong những oanh tạc cơ siêu thanh nổi tiếng nhất của Không quân Mỹ.