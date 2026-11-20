Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Minh Châu)

Ngày 20/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan trên các lĩnh vực, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, quốc phòng - an ninh, thương mại, năng lượng, dầu khí và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò của hợp tác nghị viện, cho biết Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan thúc đẩy quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) và các nước Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Minh Châu)

Tổng thống Ilham Aliyev cho biết, Azerbaijan coi trọng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và đã thúc đẩy nhiều sáng kiến quan trọng trong hợp tác liên nghị viện ở các tổ chức đa phương, nhất là trong khuôn khổ Phong trào Không liên kết.

Về hợp tác kinh tế, Tổng thống Ilham Aliyev viện dẫn tiềm năng hợp tác lớn giữa hai nước, vị trí địa lý thuận lợi của Azerbaijan trong kết nối châu Á - châu Âu; đề nghị hai bên sớm thúc đẩy miễn thị thực, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai thủ đô nhằm tăng cường du lịch, thương mại và đầu tư.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu. (Ảnh: Minh Châu)

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược, tăng cường phối hợp triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao và khai thác tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và logistics; tăng cường kết nối giao thông vận tải, đặc biệt là các tuyến liên vận quốc tế, góp phần đa dạng hóa các tuyến giao thương giữa hai khu vực.

Trong thời gian tới, hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi cho việc đi lại, hợp tác giữa công dân và doanh nghiệp hai nước.