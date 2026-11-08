Ayun Pa tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Chủ tịch UBND phường Ayun Pa Đặng Quang Khanh (bìa trái) tặng giấy khen cho 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 của tổ dân phố 2. Ảnh: Vũ Chi

Dự Ngày hội Đại đoàn kết, về phía đại biểu tỉnh có các ông: Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh. Về phía địa phương có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể phường cùng đông đảo người dân tổ dân phố 2 tham dự.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (bìa phải) trao 120 triệu đồng hỗ trợ phường Ayun Pa xây dựng 2 căn nhà “Đại đoàn kết”. Ảnh: Vũ Chi

Tổ dân phố 2 có 495 hộ với 2.170 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60%. Trong năm 2026, tổ đã tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy dân chủ ở cơ sở. Hiện tổ còn 1 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Năm 2026, tổ có 488/495 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Ông Trần Văn Thanh (đứng giữa, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh) tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố 2. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả tổ dân phố 2 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, hệ thống chính trị tổ dân phố tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát huy dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể, huy động sự chung sức của nhân dân xây dựng khu dân cư phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Minh Sơn trao tặng tổ dân phố 1 phần quà; trao 120 triệu đồng hỗ trợ phường xây dựng 2 căn nhà “Đại đoàn kết”; trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hệ thống chính trị cùng người dân tổ dân phố 2 ký cam kết thi đua năm 2027. Ảnh: Vũ Chi

Ghi nhận những kết quả mà tổ dân phố đã đạt được, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ayun Pa cũng trao tặng tổ 1 phần quà; Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen cho 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 của tổ; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.