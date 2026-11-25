Thầy cúng Kpă Hoắc thay mặt gia chủ thực hiện nghi lễ. Ảnh: Vũ Chi

Theo quan niệm của người Jrai, mọi vật từ cây gỗ trên rừng, ngọn núi, dòng suối cho đến ngôi nhà con người đang ở đều có thần linh trú ngụ. Vì vậy, sau khi dựng xong nhà mới, gia chủ phải tổ chức lễ cúng nhà mới.

Nghi lễ nhằm xua đuổi những điều không may, tà khí còn vương lại trên vật liệu làm nhà; tạ lễ với các vị thần rừng, thần cây đã ban cho gỗ tốt để tạo dựng mái ấm. Đồng thời, báo với tổ tiên và các đấng thần linh về ngôi nhà mới hoàn thành; cầu mong yàng che chở cho gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, thuận hòa, mùa màng bội thu.

Nghi lễ kết thúc, các đại biểu và dân làng cùng uống rượu chung vui. Ảnh: Vũ Chi

Lễ vật gồm: một con heo đen, 3 ghè rượu, cơm nếp, bát đồng đựng rượu tiết. Thầy cúng Kpă Hoắc thay mặt gia chủ thực hiện nghi lễ.

Trong không khí linh thiêng, thầy cúng vừa đọc lời khấn trước mâm lễ vật, vừa lấy chén rượu và thịt heo đổ xuống cầu thang và 4 cây cột dựng nhà nhằm xua đuổi những điều xui rủi còn bám trên cây gỗ làm nhà, giúp ngôi nhà hoàn toàn thanh sạch.

Nghi lễ kết thúc, thầy cúng lấy chiếc bát đồng múc nước đổ đầy ghè rượu rồi vít cần uống cạn cang rượu đầu tiên. Sau thầy cúng, lần lượt già làng, khách mời và dân làng cùng uống rượu chung vui. Khi tiếng cồng chiêng vang lên, tất cả cùng nối rộng vòng xoang, thắt chặt tình đoàn kết buôn làng.

Người dân cùng du khách nối rộng vòng xoang, thắt chặt tình đoàn kết buôn làng. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình phục dựng lễ cúng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua đó, chính quyền địa phương mong muốn bảo tồn, quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đến với du khách gần xa.