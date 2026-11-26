Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Theo Sở Tài chính, 16 dự án/phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh có tổng vốn dự kiến thực hiện là 2.108,5 tỷ đồng. Đến nay, kinh phí đã phân bổ qua 3 đợt là 1.776,8 tỷ đồng, gồm 545,3 tỷ đồng từ nguồn đóng góp, huy động và 1.231,5 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương.

Đến giữa tháng 11-2026, các dự án giải ngân gần 963,2 tỷ đồng, đạt 54,21% tổng kinh phí đã phân bổ; riêng vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 46,74%. UBND tỉnh yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương đã phân bổ trước ngày 31-12-2026.

Người dân xây nhà ở khu tái định cư núi Gành (xã Đề Gi). Ảnh: Trọng Lợi

Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết: Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn mà còn để sớm đưa người dân ở những khu vực có nguy cơ thiên tai đến nơi ở mới an toàn.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường), tiến độ giải ngân giữa các dự án còn chênh lệch đáng kể. Đáng chú ý, 9 dự án ở khu vực phía Đông tỉnh mới đạt tỷ lệ giải ngân 29,2%. Một số dự án khu tái định cư có tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương thấp như xã Phù Mỹ Bắc 2,2%, Trung Lương (xã Cát Tiến) 5,7%, xã Phù Mỹ Đông 7,2%, xã Ia Rsai 24,9%, núi Gành (xã Đề Gi) 34% và xã Ia Dreh 35,8%.

Xét theo cơ cấu chi, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã giải ngân 41,3%; kinh phí đầu tư hạ tầng và chi phí khác giải ngân hơn 70,1%. Trong khi đó, kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ, cá nhân mới giải ngân hơn 3,3%.

Nguyên nhân chậm tiến độ ở hai khu vực có sự khác nhau. Ở phía Tây tỉnh, hạ tầng cơ bản hoàn thành nhưng việc bồi thường nơi ở cũ tại một số dự án còn chậm. Còn ở phía Đông tỉnh, một số khu tái định cư vẫn đang thi công hạ tầng, phương án bồi thường nơi ở cũ chưa được phê duyệt đầy đủ.

Cuối tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát nhu cầu kinh phí, khả năng giải ngân trong năm, kể cả phần vốn không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân để đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kịp thời. Các ban quản lý dự án khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân khối lượng đủ điều kiện; phối hợp với địa phương đẩy nhanh chi trả bồi thường, hỗ trợ, tránh tồn đọng vốn và nguy cơ bị thu hồi vào cuối năm.

Khẩn trương giao đất, di dời dân

Ở khu vực phía Đông tỉnh, tiến độ thi công 5 dự án đầu tư mới, đầu tư bổ sung chưa đồng đều. Khu tái định cư Trà Cong (xã An Hòa) đã hoàn thành giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 đạt 98%; trong khi khu tái định cư Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông) mới đạt 40% khối lượng. Mặt bằng tại các khu tái định cư ở xã Phù Mỹ Bắc, xã Đề Gi (núi Gành), xã Phù Mỹ Đông (Mỹ An) và xã An Hòa cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện giao đất cho người dân. Riêng khu tái định cư Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông) đã bàn giao 13,8/14,15 ha, phần còn lại dự kiến hoàn tất trong tháng 11-2026.

Tiến độ phê duyệt phương án bồi thường nơi ở cũ tại một số địa phương còn chậm. Một số địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường theo kế hoạch năm 2026 như xã Phù Mỹ Đông với 77/77 hộ tại Mỹ An, 35/35 hộ tại Mỹ Thắng; xã Cát Tiến với 64/64 hộ tại núi Cấm. Trong khi đó, xã An Hòa mới phê duyệt 91/208 hộ; xã Cát Tiến với 13/30 hộ ở Trung Lương; xã Đề Gi với 45/54 hộ ở núi Gành, 20/24 hộ ở An Quang Đông; phường Quy Nhơn Đông với 38/42 hộ.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc - cho hay: Địa phương đã rà soát, kiểm kê, phê duyệt bồi thường cho 109 hộ thuộc diện ảnh hưởng với kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Hiện có 60 hộ đã nhận tiền với tổng số tiền giải ngân hơn 16 tỷ đồng. Xã cam kết hoàn tất giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư theo tiến độ đã ấn định trong năm 2026.

Ở phía Tây tỉnh, tiến độ thi công hạ tầng tại các dự án đáp ứng yêu cầu, trong đó, các khu tái định cư tại xã Ia Tul, Ia Hiao, Đăk Song, Ia Dreh cơ bản hoàn thành; xã Ia Rsai đạt 98%, xã Uar đạt 99%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra khu tái định cư tại xã Ia Hiao. Ảnh: Minh Hoàng

Kiểm tra thực tế ngày 7-11 tại các xã Ia Tul, Ia Hiao và Uar, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bố trí dân cư.

Tại xã Ia Tul, khu tái định cư buôn Tơ Khế bố trí cho 207 hộ dân buôn Jứ, đến ngày 11-11 đã có 179 hộ chuyển đến nơi ở mới, đạt 86%. Tại khu tái định cư thôn Điểm 9 (xã Ia Hiao) dự kiến bố trí 180 hộ nhưng mới chi trả bồi thường cho 32 hộ. Còn tại khu tái định cư buôn Nu (xã Uar) phục vụ 350 hộ vẫn đang tập trung kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường.

Đáng chú ý, xã Ia Hiao mới phê duyệt phương án bồi thường cho 19/100 hộ, xã Uar 18/150 hộ. Riêng xã Uar còn 77 hộ chưa đồng ý kiểm đếm do cha mẹ không đồng ý cho đất tại nơi ở cũ, trong khi các hộ mong muốn được cấp đủ 500 m² đất ở tại khu tái định cư. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, đẩy nhanh kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường.

Đến giữa tháng 11-2026, toàn tỉnh đã giao đất cho 878/1.859 hộ dân; có 605 căn nhà được khởi công, 211 căn hoàn thành và 334 hộ đã chuyển đến nơi ở mới tại các khu tái định cư. Khối lượng công việc còn lại khá lớn. UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ số nhà thuộc kế hoạch năm 2026 phải được khởi công trước ngày 30-11-2026; các hộ đã có nhà hoàn thành phải di dời đến nơi ở mới trước ngày 15-12-2026.

Một góc khu tái định cư ở xã Ia Hiao. Ảnh: Minh Hoàng

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Địa phương chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, dẫn đến không giải ngân hết vốn ngân sách trung ương và bị thu hồi vốn phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Các địa phương, chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, giúp các hộ sớm có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài.