Ðẩy nhanh các công trình hạ tầng phục vụ người dân

Đổ bê tông đường giao thông nông thôn số 1, kết nối thôn Bình Thủy với thôn Phan Hòa, Bắc Bình

Hoàn thiện hạ tầng, phát huy lợi thế kết nối

Có quốc lộ 1A và cao tốc Bắc - Nam đi qua, tiếp giáp với các xã Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Bắc Bình có lợi thế trong kết nối giao thông, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy lợi thế này, cùng với định hướng phát triển lâu dài, xã tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi và các công trình dân sinh, tạo thuận lợi cho sản xuất, đi lại của người dân. Giữa tháng 10/2026, UBND xã Bắc Bình phối hợp với đơn vị thi công đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn số 1, kết nối thôn Bình Thủy với thôn Phan Hòa.

Dự án gồm 13 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài gần 3,5 km và 14 tuyến thoát nước, hiện đạt khoảng 35% khối lượng. Khi hoàn thành, các công trình sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, hạn chế ngập úng, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các khu dân cư. Song song đó, 10 tháng năm 2026, xã đã sửa chữa, dặm vá 15,6 km đường giao thông nội đồng; nạo vét 45.550 m kênh mương và tu sửa 54 m cầu, cống, góp phần bảo đảm tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quốc Thắng, năm 2026, Bắc Bình được phân bổ 44,736 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện 8 công trình, đến nay đã giải ngân 28,02 tỷ đồng, đạt 62,63% kế hoạch. Đối với nguồn vốn ngân sách xã, cả 5 công trình đã hoàn thành thi công, gồm các hạng mục giao thông nội đồng, thoát nước, công viên cây xanh và chỉnh trang công trình công cộng.

Riêng nguồn ngân sách tỉnh, 2 công trình giao thông gồm đường nội đồng Chà Vầu, kết nối thôn Bình Đức với thôn Bình Hòa và dự án nâng cấp hệ thống giao thông, thoát nước tại các thôn đang được thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát huy lợi thế kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Tuyến đường ĐT.714 qua xã La Dạ hoàn thiện hệ thống điện kinh phí 2 tỷ đồng

Thắp sáng đường vùng cao

Là xã miền núi có địa hình phức tạp, nhiều tuyến đường nông thôn chưa có điện chiếu sáng, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và bảo đảm an ninh trật tự. Từ thực tế đó, xã La Dạ đã tập trung huy động các nguồn lực, phối hợp với ngành điện từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa ánh sáng đến các tuyến đường, khu dân cư. Trong đó, tuyến đường ĐT714 qua xã La Dạ dài khoảng 12 km, trong đó đoạn qua trung tâm xã đã được đầu tư hoàn thành hệ thống đèn chiếu sáng dài khoảng 5.690 m, kinh phí 2 tỷ đồng. Công trình góp phần bảo đảm an toàn giao thông về đêm, giữ gìn an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế, dịch vụ và sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, La Dạ đang tập trung triển khai các công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa và cầu dân sinh. Đáng chú ý, tuyến đường bê tông xi măng vào khu sản xuất thôn 1 và thôn 3 được khởi công giữa tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành giữa tháng 2/2027, góp phần tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, nhất là trong mùa mưa. Tuyến đường vào đồng ruộng Đa Lanh, thôn 2 đã hoàn tất thủ tục đấu thầu, bàn giao mặt bằng và triển khai thi công.

Theo Chủ tịch UBND xã La Dạ Trần Trung Hải, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đang triển khai thủ tục đầu tư đường vào khu sản xuất Đa Lanh, Suối Cát và khu vực giáp rừng phòng hộ tại thôn La Ngà. Công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại thôn La Ngà cũng đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị khởi công, thời gian thi công dự kiến 45 ngày. Xã tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, nghiệm thu và bàn giao công trình, ưu tiên những hạng mục phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh và phát triển sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.